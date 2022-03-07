Kadınlar Günü’nde Ulaşım Ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü birbirinden farklı programlarla kutluyor. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, 8-9 Mart tarihlerinde meydanlarda, parklarda ve İBB Kültür Merkezleri’nde; “İstanbul Öyküsünü Kadınlarla Yazacak” sloganı ile birçok etkinlik düzenliyor. İBB, gerçekleştireceği etkinliklerle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve kadınların uğradığı ayrımcılığı sanat yoluyla dile getirilecek. İstanbul’un dört bir yanında düzenlenecek dans gösterileri, konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, performanslar ve söyleşilerle kadınların sesi tüm kente yayılacak.

İSKİ KADIN ÇALIŞANLARINA AĞAÇ DİKTİ

İBB’nin köklü kuruluşlarından İSKİ de, Kadınlar Günü’ne özel olarak, kurumda çalışan bin 832 kadın için Büyükçekmece havzasına ağaç dikti. İSKİ kadın çalışanlarına diktiği her bir ağacın sertifikasını da küçük bir kokteyl eşliğinde sahiplerine teslim edecek. İSKİ Büyükçekmece Havzasına bu etkinlik kapsamında toplam 2 bin 254 ağaç dikti.

KADINLARA İLK İETT SEFERLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Kentte gün geçtikçe kullanımı artan metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara yönelik özel kampanyalar sunulacak. BELBİM AŞ ve İETT işbirliği sonucunda, kadınlar İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak ilk ulaşım seferlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.

İYİLİK İSTASYONU

İstanbul Vakfı ile İBB, 8 Mart tarihinde ‘İyilik İstasyonu’ adındaki projeyi hayata geçirecek. Söz konusu projede maddi durumu iyi olan kadınların bağışladığı giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta gibi ürünler Levent metro istasyonunda satışa çıkacak. Elde edilen gelir kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacak. Metro AŞ. “Eşitlik Burada” söylemi ile kadın ve erkek çalışanlarının fotoğraflarından oluşan afiş çalışması da yapacak. Metro AŞ. Genel Müdürü Özgür Soy’un kadrajından çıkan fotoğraflar tüm metro duraklarına asılırken, bu afişlerin yanına cinsiyetçi söylemlerin doğru halinin yer aldığı afişler de asılacak.

KADIN CİNAYETLERİ BALKONDAN TİRAD’LA ANLATILIYOR

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla İstiklal Caddesi’nde Balkonda Tirad adıyla bir performans sergilenecek. Performans 8 Mart’ta saat 14’te Beyoğlu Tünel meydanında bir balkonda gerçekleşecek. “Her başarılı erkeğin arkasında bir KADIN; balkondan düşerek ölen her kadının arkasında bir ERKEK var ...” sloganını öne çıkaran performans da oyuncu Balca Aydoğdu yer alıyor.

KADINLAR MEYDANLARDA BULUŞUYOR

8 Mart’ta Kartal Çeçenistan Parkı ve 9 Mart’ta Bağcılar Meydanı’nda kadınlar saat 14.00-16.00 arasında İBB etkinliklerinde bir araya gelecek. Her iki etkinlikte de gerçekleştirilecek okuma tiyatrosunda, Şehir Tiyatrosu oyuncuları Mor Çatı Derneği’nin hazırladığı kadın öykülerini seslendirecek. İstanbullu kadınlar Modern Dans, Darb-ı Raks gösterisi ve davul şovla 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlayacak.

ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN 4 OYUN

İBB Şehir Tiyatroları, Kadınlar Günü’nde dört özel oyunu İstanbullularla buluşturacak. Kadın hikâyelerinin anlatıldığı oyunlar, ücretsiz olarak izlenebilecek.

oyunların davetiyeleri 3 Mart 2022 Perşembe günü 11.00’den itibaren İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, 11.15’te sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek. İki kişiyle sınırlı olan davetiyeler salonların dolmasıyla birlikte kapatılacak.

Usta oyuncuların performanslarına tanıklık edilecek oyunlar, 20.30’da başlayacak. Özen Yula’nın yazıp yönettiği Hayat Der Gülümserim, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde; Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği Melek, Müze Gazhane Büyük Sahne’de; Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği Yaftalı Tabut, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği Çın Sabahta, Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde sahnelenecek.

RENKLER VE FİGÜRLERLE KENDİ DÜNYALARINI ÇİZİYORLAR

İstanbul’un iki yakasında yer alan açık alanlara kurulacak büyük tuvallerde kadınlar istedikleri figürü ya da resmi özgürce çizebilecek, renkler ve desenlerle kendi dünyalarını anlatacaklar. Etkinlik; 8 Mart’ta Kartal Çeçenistan Parkı, Galatasaray Lisesi önü ve Ataşehir Deprem Parkı’nda, 9 Mart’ta ise Bağcılar ve Zincirlikuyu Meydanı ile Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda eş zamanlı olarak saat 14.00’te düzenlenecek.

KADINLAR ANLATIYOR

İBB Kültür Dairesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların yaşadığı sorunları söyleşilerle de dile getirecek. Ümraniye İBB Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde 8 Mart’ta saat 14.00’te gerçekleştirilecek Mor Gündem başlıklı söyleşiye, avukat Yelda Koçak, Prof. Dr. Nilgün Tutal ve Psikolog Irmak Ayazoğlu katılacak.

9 Mart’ta saat 10.00’da, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü Özlem Gürses’in yaptığı söyleşi de, İBB Spor Kulübü Kadın Sporcuları başarılarının sırrını anlatacak.

İBB Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 9 Mart’ta saat 18.00’de moderatörlüğünü İBB Engelliler Müdürlüğü’nden Nilay Yazıcıoğlu’nın yapacağı “Bizim Öykümüz, Bizim Sesimiz” başlıklı söyleşide Engelli Kadınlar Derneği’nden avukat Ayşe Begüm

Başbozkurt engelli kadınların dünyasını, yaşadıkları sorunları konuşacaklar.

SES-SİZ-BİZ BİR SERGİSİ

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 8-28 Mart tarihlerinde, adını Ursula K. Le Guin’in Kadınlar Rüyalar Ejderhalar kitabı ve bu kitaptan yola çıkarak hazırladıkları aynı adlı sergiden alan Kre Kolektif ‘in Ses-Siz-Biz Bir Sergisi gezilebilecek. Küratörlüğünü Dr. Aslı Bilge’nin yaptığı sergide Kre Kolektif’i oluşturan altı kadın sanatçının eserleri yer alıyor.

KÜLTÜR MERKEZLERİNDE KONSER TİYATRO VE FİLM GÖSTERİMLERİ

Dünya Emekçi Kadınlar günü İBB Kültür Merkezleri’nde de konserler, tiyatro ve film gösterimleri ile kutlanacak. 8 Mart Salı günü İBB Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde Çeşni Dantel konseri, İBB Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde Halam Geldi film gösterimi, İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde Kendine Ait Bir Oda oyunu ile İBB Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Martıların Öteki Hikayesi oyunu sahnelenecek.

9 Mart Çarşamba günü ise; İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Ali-Aysun Kocatepe Sembol Kadınlarımız konseri, Ümraniye İBB Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde Bulutları Beklerken film gösterimi, İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde Makbuş oyunu ile İBB Fatih Kültür Merkezi’nde Kurtuluş Son Durak ve ve ile İBB Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Duande belgesel film gösterimi gerçekleşecek.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.