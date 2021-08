Kadınlar Azra Gülendam Haytaoğlu İçin Antalya'da Bir Araya Geldi

Türkiye Komünist Partisi Antalya Ulus, Bahçelievler, Güzeloba Kadın Dayanışma Komiteleri ve Türkiye Komünist Gençliği Azra Gülendam Haytaoğlu için Attalos Heykeli Önü’nde bir araya geldi.

5 gündür kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun işkence edilerek öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından toplanan kadınlar 'Kadınlar yaşasın, düzeniniz batsın' diye haykırdı.

Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri adına söz alan Eda Mermi şöyle konuştu:

”Bugün, 5 gündür kendisinden haber alınamayan bir kadının, Azra Gülendam’ın işkence edilerek öldürüldüğü haberini aldık. Öncelikle Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri olarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Azra’nın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Azra kullandığı sosyal medya hesabına aylar önce şöyle yazmıştı: “Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi”. Kadın düşmanlığından beslenen bu düzen, Azra’yı ve onun gibi pek çok kadını koruyamadı, koruyamaz. Aksine, devamlılığını sağlamak için gericilikten güç alan sömürü düzeni, kadına yönelik her türlü şiddeti ve kadın cinayetlerini meşru kılmaktadır, kadınlarımızın canını alan canilerin zihniyeti sömürü düzeninden bağımsız düşünülemez. Düzenin yürütücüsü AKP iktidarı, kadının yaşam hakkını ‘kutsal aile’den sonraya koyan ‘Yeni Türkiye’sinin önünde engel olarak gördüğü her şeye saldırdı, bir gece yarısı çıkartılan kararnamelerle İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi, kadın cinayetlerini meşrulaştıran adımları bir bir attı. Bizleri toplumsal yaşantıda sadece ‘anne’ve ‘eş’ konumuna hapsetmeye çalışan gerici zihniyete karşı buradan ilan ediyoruz, kadınlar AKP Türkiyesi’ne sığmaz! Bu karanlığı yırtıp atacağız!

Biz kadınlar, bizi şiddet ve sömürü ile baskılamaya, hayatımızı elimizden almaya kalkanlara karşı asla taviz vermeyeceğiz. Şiddet ve cinayetlerin artarak devam ettiği, her gün arkadaşlarımızı aramızdan alan bu kanlı düzeni yırtıp atacağız. Azra’nın ve katledilen tüm kadınların hesabını soracak, mutlaka kazanacağız! Mücadelemizden bir adım bile geri atmayacak, sömürünün olmadığı, eşitlikçi bir düzeni kuracağız!”

Ardından Türkiye Komünist Gençliği adına konuşan Rabia Çelikbaş, Azra’nın katilinin patron olmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

”5 gündür haber alamadığımız okul arkadaşımız Azra Gülendam’ın iş görüşmesi için gittiği Mustafa Murat Ayhan tarafından önce tecavüze uğradığı sonra vahşice katlediliğini öğrendik. Biz Azra’nın sıra arkadaşları olarak bu olayın takipçisi olacağımızın ve Azra’nın hesabını soracağımızın sözünü veriyoruz. Bu çürümüş düzende katledilen bütün kadınların hesabını soracağız.

Bugün ülkemizde bizler okuyabilmek için çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Kapitalizmin çarkları arasında ezildiğimiz yetmezmiş gibi bunun bedelini işyerlerinde mobinge, tacize, tecavüze şiddete maruz kalarak ve canlarımızdan olarak ödüyoruz. Haber yaptığı için gazetecilerin dayak yediği ülkemizde meslek tercihini gazetecilikten yana kullanan Azra, bugün tecavüzcü bir patron tarafından katledilmeseydi ülkemizin geleceğine ve aydınlık yüzüne güç verecekti.

2019 yılında patronu ve onun arkadaşı tarafından önce tecavüze zorlanıp daha sonra plazanın 20. Katından aşağıya atılarak öldürülen Şule Çet davasında patronların kapitalizmin yarattığı gericilik tarafından nasıl korunduğunu hatırlıyoruz. Şule Çet davasında faillerin ceza almasını sağlayan şeyin dayanışma ve örgütlü mücadele olduğunu da biliyoruz. TKG olarak buradan bu dayanışmayı ve kadınların örgütlü mücadelesini daha da yükselteceğimizin sözünü, dosta düşmana veriyoruz. Türkiye’deki gericilik kadınların kaderi değildir.

Sana söz Azra sıra arkadaşların bizler örgütleneceğiz. Öyle bir dayanışma öreceğiz ki ne bu ülkede kadınlar ve gençler çaresiz kalacak. Ne de bu çürümüş patron düzeni kadınlara elini sürmeye cesaret edilecek. Sana söz Azra bu çürümüş düzende başka kadınlar katledilmesin diye adını Akdeniz Üniversitesi’nden hiç sildirmeyeceğiz!”

Eylem “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın”, “Azra’nın katili patron düzeni”, “Kadınlar boyun eğmeyecek”, “Eşitlik, özgürlük kadınlarla gelecek”, “Kadın katili yobaz AKP” sloganlarıyla sonlandırıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)