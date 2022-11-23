“KADININ GÜCÜ VAR” Etkinlikleri Başlıyor!

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”, 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildi. Her yıl bu tarihte, dünyanın hemen her yerinde eş zamanlı etkinliklerle toplumun dikkati bu konuya çekilmeye çalışılıyor. İBB de kadınların yerel hayatta karşılaştıkları zorluklara ve engellere çözüm üretmeye yönelik demokratik, eşitlikçi ve toplumsal gelişimi destekleyen politikaları doğrultusunda, 25 Kasım’a ayrı bir önem veriyor ve ne kadar fazla insanın bu konu üzerine dikkatini çekebiliriz diye tüm birimleriyle farklı farklı programlar planlıyor. Bunlardan biri de Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan “Kadının Gücü Var” etkinlikleri… Bu etkinlik dizisi, kültür sanat üzerinden şehirde yaşayan kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Kadının Gücü Var” etkinlikleri özellikle toplumun her kesiminden kadınlara hitap ediyor. Etkinlikler arasında, “Öz Savunma Atölyesi”, “Sanatla Terapi Atölyeleri”, “Yaratıcı Drama Atölyeleri”, “İstanbul Vakfı ile Büyüt Hayallerini”, psikologlar eşliğinde “Kendini İyi Hisset”, ünlü isimlerle “İki Lafın Beli” söyleşileri, kadın sağlığıyla ilgili bilgiler, kadın müzisyenlerin yer aldığı konserler, kadın temalı tiyatro oyunları ve sinema filmleri, medya ve edebiyat dünyasından kadın gazeteci ve yazarlarla söyleşiler yer alıyor. DasDas’ın “Dünya Yerinden Oynar”, Defne Kayalar ve Engin Hepileri’nin başrollerinde olduğu “Anne” ve Nazan Kesal’ın rol aldığı “Yaralarım Aşktandır” seyirciyle buluşacak oyunlar arasında…

25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Kadının Gücü Var” programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )