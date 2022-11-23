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Kadına Şiddete ‘Sıfır Tolerans’

İBB, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda önemli bir adım atıyor. İBB’nin “Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Belgesi” 25 Kasım itibarıyla yürürlüğe giriyor. İBB ailesinde bulunan, şiddete maruz bırakılan ya da risk altında olan tüm kadın çalışanlara, başta hukuki olmak üzere her türlü destek sağlanacak. 2019’dan bu yana kadına şiddetle aktif bir şekilde mücadele eden İBB, 444 80 86 numaralı Kadın Destek Hattıyla tüm İstanbullu kadınların da yanında.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 15:38
Kadına Şiddete ‘Sıfır Tolerans’
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kadına şiddetle mücadele konusunda anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Şiddete maruz bırakılan ya da risk altında bulunan kadın çalışanları resmi bir politika metni ile güvence altına alıyor. İBB bünyesinde geçerli olacak “Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Belgesi” ile şiddete “sıfır tolerans” politikası resmileşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

HUKUKİ VE PSİKOLOJİK DESTEK

Sözleşme kapsamında; şiddete maruz bırakılan veya şiddet tehdidi altında bulunan kadın çalışanlara özel psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunulacak. Kadın çalışanın güvenliği için gerekiyorsa kurum içi birim değişikliği hızla sağlanacak. İhtiyaç halinde izin, eğitim, sağlık, varsa çocukları için kreş desteği ve maaş kontrolü için gerekli destekler sunulacak.

4 DİLDE KADIN DESTEK HATTI

İBB, 2019’dan bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki projeleri de hayata geçiriyor. O günden bu yana İstanbul’u herkes için eşit ve adil bir kent hâline getirme yolunda pek çok adım atıldı. Şiddete maruz bırakılan kadınların hukuki, psikolojik ve sosyo-ekonomik destek alabileceği, 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört ayrı dilde ulaşabileceği Kadın Destek Hattı kuruldu. Kadın Destek Hattına 444 80 86 numaralı hattan ve ALO 153’ten ulaşmak mümkün.

Kadınlara birebir ve yüz yüze destek sunulabilmesi, sosyal incelemeler ile birlikte kapsamlı durum değerlendirmesi yapılarak ihtiyaçların tespit edilebilmesi için Kadın Danışma Birimi de hayata geçirildi. Şiddete maruz bırakılan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabileceği, tüm İBB hizmetlerinden yararlanarak güçlenip yeni hayatını kurabileceği Kadın Dayanışma Evi de hizmet veriyor. Diğer yandan, kadınların bakım yükünü hafifletecek Yuvamız İstanbul kreşlerinin sayısı da her geçen gün artıyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI

İBB, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul genelinde seminer ve toplantılar da düzenliyor. 23 Kasım günü, Cem Karaca Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan “Şiddete Karşı Yerelde İş Birliği ve Hukuk Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” paneli gerçekleşti. Diğer yandan, Enstitü İstanbul İSMEK de 25 Kasım’da kadına yönelik şiddete karşı bir söyleşi gerçekleştirecek. Saat 15.00’te başlayacak söyleşiyi Enstitü İstanbul İSMEK @EnstituIstanbulISMEK YouTube sayfasından takip etmek mümkün.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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