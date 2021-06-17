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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü-Basın Duyurusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yurtdışına yasa dışı yollardan ilaç gönderilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 16:51
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü-Basın Duyurusu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yurtdışına yasa dışı yollardan ilaç gönderilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

15.06.2021 günü İlimiz Kadıköy ilçesinde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyon sonucu ikamette yapılan aramalarda;

Sadece Devlet Hastanelerinde kişiye özel verilip, eczanelerde yasal olarak satışı yapılmayan, kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 23.000.000 ₺ değerinde olan 300 miligramlık 598 adet ilaç ele geçirilmiş, yapılan araştırmalarda bu ilaçların yurt dışında farklı ülkelere yasa dışı yollarla çıkartılması için görüşmeler yapıldığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan (1) şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İEM 17.06.2021 Tarihinde Alıntı

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