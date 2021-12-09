İYİ Parti’den BTP’ye ziyaret…

İYİ Parti’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) bir ziyaret daha gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın ziyaret ettiği BTP’yi bu sefer de İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray ziyaret etti.

Çıray, BTP Genel Merkezi’nde, Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüştü.

Samimi bir havada geçen görüşmede ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, son siyasi ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Görüşme sonunda Hüseyin Baş, Aytun Çıray’a Prof. Dr. Haydar Baş’ın Hoş Geldin Atatürk ve Milli Ekonomi Modeli kitaplarını hediye etti.

“Babamı andık, engin tecrübelerinden istifade ettik”

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Aytun Çıray’ın engin tecrübelerinden istifade ettiklerini söyledi.

BTP liderinin açıklaması şu şekilde; “İYİ Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı, Kıymetli Ağabeyim sayın Aytun Çıray genel merkezimizde bizleri ziyaret etti. Babamı andık, engin tecrübelerinden istifade ettik. Nazik ziyareti ve hoş sohbeti için kendisine çok teşekkür ediyorum.”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın bu paylaşımını, “Nazik sözleriniz için teşekkür ederim sayın Genel Başkan.” notuyla retweet yaptı.