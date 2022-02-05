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İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Atatürk'e Yapılan Saldırıyı Kınadı
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İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Atatürk'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

Samsun'un il adım ilçesinde bulunan Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıya İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığından kınama geldi. İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben, İyi Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Şalcı başta olmak üzere çok sayıda ilçe başkanı katıldı. Çirkin saldırıyı protesto eden İyi Parti'nin programına Chp Zeytinburnu grup başkan vekili ve Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Üsküdar, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Barbaros Doğruel ve Süleyman Dağ'da katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Şubat 2022 Cumartesi 18:14
İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Atatürk'e Yapılan Saldırıyı Kınadı
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Bugün burada Samsun’un İlk adım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan Onur Anıtı’na yapılmaya çalışılan saygısızca olaydan dolayı tepkimizi vermek ve olayı kınamak için toplandık.

Şunu hiçbir zaman unutmayın: ‘’Tarihte Atatürk ile savaşıp da kazanan kimse yok! ‘’ Bizler daima gücümüz yettiğince Fikirlerini de heykellerini de sahipsiz bırakmayacağız. Samsundaki Onur Anıtı da aziz Türk milletinin onurdur, gururudur, istiklâl ve istikbalimizin sembolüdür. Burada saldırılan sadece heykel değildir, bu açıkça Atatürk’e ve onun fikirlerine ve de bağımsızlık sembollerinden birine saldırıdır. Bu Provokasyon içinde bulunanları ne Tarih, ne de bu topraklardaki gerçek vicdanlar asla affetmeyecekler.

İyi Parti olarak özellikle belirtmek isteriz ki: Aziz Atatürk, hiçbir güç seni kalbimizden ve zihnimizden söküp atamayacak. Sen, ömrünü hizmetine adadığın yüce Türk milletinin ferasetinde sonsuza dek yaşayacaksın…

And olsun ki ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Atatürk’ün 100 yıl önce Samsun'da yaktığı meşaleyi kimse söndüremeyecek!


Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta söylediği şu önemli söz bugünlerde daha çok anlam buluyor: ‘’ Dışarıdan kuşatılan ve içeriden teslim alınmaya çalışılan Türkiye’’ Bu söz çok önemlidir. Emperyalizmin planları bugün daha da artmış durumda. Bizler bu Vatanı içeriden teslim almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Samsun’da yaşananları kınıyor ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.02.2022 18:28
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