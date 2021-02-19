İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

Şirket, yarım kalan projelerini tamamlamak ve hak sahipleri ile birlikte göğüslemek zorunda kaldığı mağduriyetin giderilmesi için yeni projelere start verdi.

Kağıthane’de yaşanan toprak kaymasının ardından asılsız iddialarla karşı karşıya bırakılan ve projesi yarım kalan İva Yapı yeniden sahalara döndü.

İva Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnce, başlattıkları hukuki süreçte, mahkeme tarafından olayın teknik ve hukuki yönden incelenerek kendilerinin haklı bulunduğunu ve uğradıkları maddi zararın bilirkişi raporuyla tespit edildiğini anlattı.

Kendilerinin bugüne kadar sektörde çok önemli işlere imza attıklarını anlatan İnce, “Mahkeme tarafından projemizin yarım kalmasına neden olan toprak kaymasının sebebinin İSKİ'nin patlayan su borusu olduğuna hükmedildi.” dedi.

İlk günden beri hak sahiplerini hiç yalnız bırakmadıklarını ve onların yanlarında olduklarını vurgulayan İnce, “Hak sahipleri ile yaptığımız görüşmelerde onlara yeni projelerimizden daireler vermek suretiyle mutabakata vardık.” diye konuştu.

“Bakanlık, projemizin olduğu bölgede 40 dönümlük kentsel dönüşüm ilan etti”

Serdar İnce, yaşanan sıkıntı sonrası olayın tespiti için hemen mahkemeye başvurduklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk andan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle konuştuk. Orada önemli bir dönüşüm projesi başlayacağı için ortak hareket edilmesi yönünde konsensüs oluştu. Sonrasında orada bakanlık tarafından başlatılan 40 dönümlük kentsel dönüşüme bizim proje alanımız da dahil edildi."

İnce, bu süreçte bakanlığa her türlü desteği verdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında 6306 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda müteahhitlerin elde olmayan sebepler ve hukuki imkansızlıklar nedeniyle devam etmediği yerlerde bakanlığın devam etmesi halinde müteahhidin zararlarının karşılanacağı maddesi eklendi yasaya. Biz de orada hafriyata başladığımız ve ruhsat aldığımız için bakanlığın zararımızı temin etmesi konusunda beklentimiz sürüyor.

Bilirkişi: “İstinat duvarının yıkılmasının nedeni İSKİ'nin patlayan su borusu’’

İVA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnce, kaza sonrası 5. Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtıklarını belirterek, şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Toprak kayması ve istinat duvarının yıkılmasının sebebinin tespiti için açtığımız davada nihayet sonuç çıktı. Bilirkişi, bizim hiçbir kabahatimizin bulunmadığına, yaşanan olumsuz olayın sebebinin İSKİ'nin patlayan su borusu olduğuna hükmetti. Mahkemede karar lehimize çıktı. Şimdi de İdare Mahkemesinde zararımızın karşılanması için İSKİ'ye dava açtık."

Serdar İnce, Kağıthane'de yarım kalan projede 90 hak sahibi olduğunu anımsatarak, "Orada hukuki imkansızlıklar doğunca hak sahipleri ile tek tek konuştuk. En başından beri onları yalnız bırakmadık, tüm süreçlerle ilgili kendilerini daima bilgilendirdik, pek çok konuda mutabık kaldık. İlk günden beri sahadayız." diye konuştu.

‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile uyum halindeyiz‘’

İnce, taahhütlerini gerçekleştirmek ve yeni projelerini hayata geçirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle yaklaşık 300 konut üreteceklerini söyledi.

Taahhütlerimizi yerine getirmek için yeni projelerinde çalışmalarına ara vermeden ilerleyeceklerini dile getiren İnce, şu bilgileri verdi:

“Zaten en baştan beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile uyum halinde çalışıyoruz. Müşterilerimizin problemlerini bir bir çözerek yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için en önemli konu kâr değil hak sahiplerine vadettiğimiz sözlerin yerine getirilmesi."

İnce, çok sayıda ailenin erişilebilir fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlayan İva Yapı’nın İva Flat Kağıthane, İva Suits Kağıthane gibi projeler hayata geçirdiğini anımsatarak, grup şirketlerinden Smart Mimarlık ile de bugüne kadar İstanbul'daki çok sayıda prestijli projenin müellifliğini üstlendiklerini söyledi.

Serdar İnce, “Bundan sonra da yeni projelerimizle vatandaşlarımızın hayallerini kurduğu evlere kavuşması ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yatırımlara, istihdama, ekonomiye ve sektöre katkı sunmaya devam edeceğiz.’’ diyerek sözlerini tamamladı.