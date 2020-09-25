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İtfaiyenin Yangına Ortalama Varış Süresi 5 Dakika 29 Saniye

İstanbul’da, 2020 yılının sekiz aylık döneminde, 13 bin 804 yangın gerçekleşti. Yangınların yüzde 68,1’i Avrupa yakasında, yüzde 31,9’u ise Anadolu yakasında meydana geldi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
25 Eylül 2020 Cuma 11:41
İtfaiyenin Yangına Ortalama Varış Süresi 5 Dakika 29 Saniye
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Anadolu yakasında en fazla yangın Pendik’te, Avrupa yakasında ise Esenyurt’ta çıktı. İtfaiye araçlarının yangın yerine ortalama varış süresi, 5 dakika 29 saniye olarak kaydedildi. Yangın nedeninde sigara yine ilk sırayı alırken, elekrtik de ikinci sıradaki yerini korudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Ağustos 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan veriler rakamlara şöyle yansıdı:

Toplam 13 bin 804 yangın

2019 yılındaki toplam 22 bin 543 yangının 15 bin 412’si ilk sekiz aylık dönemde yaşanmıştı. 2020 yılının aynı döneminde, geçen yıla göre yüzde 10,4 azalışla 13 bin 804 yangın görüldü.

Yangına varış süresi ortalama 5 dakika 29 saniye

İtfaiye araçlarının yangın yerine varış süresi ortalama 5 dakika 29 saniye olarak kaydedildi. Yangına varış süresi, Şile’de 8 dakika, Çekmeköy’de 7 dakika 38 saniye, Silivri’de 7 dakika 29 saniye, Adalar’da 2 dakika 49 saniye, Fatih’te 3 dakika 42 saniye ve Beşiktaş’ta 4 dakika 12 saniye olarak gerçekleşti.

Avrupa yakasında daha fazla

Yangınların yüzde 31,9’u Anadolu Yakasında (4 bin 402 yangın), yüzde 68,1’i ise Avrupa Yakasında (9 bin 402 yangın) görüldü.

En az yangın Adalar ve Bakırköy’de

İlk sekiz ayda, en fazla yangın Anadolu Yakasında Pendik’te (602 yangın), Avrupa Yakasında Esenyurt’ta (807 yangın) meydana geldi. Ağustos ayında, en fazla yangın Pendik (112) ve Silivri’de (139), en az yangın ise Adalar(7) ve Bakırköy’de (23) yaşandı.

En fazla yangın Ziya Gökalp Mahallesi’nde

En fazla yangın olan mahalleler 147 yangın ile Ziya Gökalp (Başakşehir) ve 93 yangın ile Aydınlı (Tuzla) oldu. Bu mahallelerin dışında

Selimpaşa Merkez’de 87 ve Güvercintepe’de (Başakşehir) 82 yangın geçekleşti.

Sigara yine ilk sırada

Toplam yangınların yüzde 39,58’i sigara (5 bin 464), yüzde 27,23’ü elektrik (3 bin 759), yüzde 7,32’si yangın ve kasıt (bin 110), yüzde 1,97’si çocukların ateşle oynaması (272) ve yüzde 1,33’ü parlama (183) nedeni ile çıktı.

Sigara yangınları, en fazla Arnavutköy (327), Esenyurt (311) ve Küçükçekmece’de (307), en az Adalar (8), Şile (28) ve Çekmeköy’de (49) gerçekleşti..

Ağustos 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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