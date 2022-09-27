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İtfaiyeci Ve Zabıta Olabilmek İçin Yarıştılar

61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alımı için yazılı sınava girmeye hak kazanan 325 aday arasındaki 24 kadın bugün uygulamalı sınavda ter döktü. 8 etaptan oluşan zorlu parkurda yarışan kadın adaylar gayretleriyle takdir topladı. Sınavın öğleden sonraki bölümünde de 301 Erkek adaydan 16 aday birbiriyle yarıştı. Geri kalan 285 erkek aday, gün gün ekiplere bölünerek Cuma gününe kadar aynı parkurda yarışacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 16:22
İtfaiyeci Ve Zabıta Olabilmek İçin Yarıştılar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için ön başvuruları aldı. 1.811 başvurudan şartları taşıyan 325 aday, 22.09.2022 tarihinde Yenikapı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, yazılı sınava girdi. Yazılı sınava giren adaylar uygulamalı sınav için 26.09.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesine davet edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Uygulamalı sınavın ilk günü 25 kadın adaya ayrıldı. Sabahın erken saatlerinde uygulama sınavının yapılacağı alana gelen adaylara eğitmenler tarafından parkur anlatıldı. 8 etaptan oluşan parkurda, hortum taşıma, balyoz kullanma, köpük bidonu taşıma, hedefe su işleme, kuleye tırmanma, tünel, engel atlama, manken taşıma gibi zorluk derecesi yüksek bölümler yer aldı . 8 etabı tamamlayan adaylar barfiks ve şınav testini de geçtikten sonra puanları verildi. Sınavın öğleden sonraki bölümünde 301 Erkek adaydan 16’sı ter döktü. Uygulamalı sınav için sıra bekleyen 285 erkek aday, Cuma gününe kadar belirlenen gün ve saatlerde aynı parkurda birbiriyle yarışacak. 285 adaydan Zabıtalığa başvuran 16 kişi ise Cuma günü parkur sınavına girecek. Her iki sınavı başarıyla geçenler işe alınacak. Sonuçlar ibb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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