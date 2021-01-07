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İston'a Yapı Sektörünün Prestiji Ödülü

İSTON, “3D Bank” ve “3D Çöp Kutusu” ürünleri ile yapı sektörünün prestijli organizasyonu olan Altın Çekül’de ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 09:23
İston'a Yapı Sektörünün Prestiji Ödülü
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İSTON, 26. kez düzenlenen organizasyonun ‘Yapıda İnovatif Ürün’ kategorisinde Gümüş Çekül Ödülü’nü kazandı. Yapı Kataloğu bünyesinde, uluslararası çapta gerçekleşen Altın Çekül Ödülleri, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

3D ÜRETİM DAHA HIZLI, AZ MALİYETLİ

İSTON’un ödül alan ürünleri, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan 3D yazıcı ile üretildi. Bu ürünler aynı zamanda yapı sektörünün dijitalleşmesi yolunda öncü çalışma niteliğini taşıyor. Yeni üretim teknolojisinin, kalıplı imalat teknolojisine göre; daha hızlı üretilmesi, daha az işçilik gerektirmesi ve kalıp maliyeti olmaksızın üretim yapılabilmesi gibi avantajları bulunuyor. 3D yazıcı teknolojisi zor ve kavisli beton elemanların üretimine imkân vererek, mimari açıdan da geniş tasarım fikirlerine sahip yapı elemanlarının üretimine olanak sağlıyor. İSTON, 2021 yılında ARGE ve ürün geliştirme çalışmalarına daha da hız vermeyi planlıyor. 

DİJİTAL SERGİYİ GEZEBİLİRSİNİZ

Katılımcı ürünlerin yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği yarışmanın ödül töreni, pandemi süreci sebebi ile online olarak gerçekleşti. İSTON’un ödüle layık görülen 3D Bank ve 3D Çöp Kutusu’nun da içinde olduğu kazanan tüm ürün ve projeler Ocak ayı boyunca dijital olarak gezilebilecek.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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