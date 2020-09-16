İstiklal Caddesi'nde Tulumbacılar Yürüyecek

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. yıldönümü nedeniyle İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, kentin önemli meydanlarında eğitim etkinlikleri ve fotoğraf sergileri düzenleyecek. 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmasıyla başlayacak. Törenin ardından Tulumbcılar kıyafetleriyle İstiklal Caddesi’nde sembolik yürüyüşlerini gerçekleştirecek.

MOBİL EĞİTİM ARAÇLARI KENTİN MEYDANLARINI GEZECEK

İtfaiye Haftası kapsamında, kentin farklı meydanlarında İBB Mobil Eğitim Araçları ile vatandaşa bilinçlendirme eğitimi verilecek. Beş gün boyunca eğitimlerine devam edecek olan Mobil Eğitim Araçlarının etkinlik takvimi şu şekilde hazırlandı:

21 Eylül: Beylikdüzü Meydanı ve Çekmeköy Meydanı

22 Eylül: Bayrampaşa Meydanı ve Tuzla Şelale Parkı

23 Eylül: Bakırköy Meydanı ve Kartal Sahil Meydanı

24 Eylül: Taksim Meydanı ve Pendik Sahil Meydanı

25 Eylül: Eminönü Meydanı ve Kadıköy Meydanı

METRO İSTASYONLARI SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Etkinlik kapsamında sanata da yer verildi. İtfaiye haftası nedeniyle Kanun-i Sultan Süleyman’ın Fermanından Tulumbacılara; Tulumbacılardan Kont Szechynı Paşa’ya; Paşa’dan modern İstanbul İtfaiyesine uzanan 306 yıllık tarihi ölümsüzleştiren fotoğraf sergisi, Yenikapı ve Taksim Metro İstasyon’larında kentlinin ilgisine sunulacak.

İSTANBUL İTFAİYESİ HAKKINDA

Türkiye'de itfaiye teşkilatı ilk olarak 1714 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı adıyla kuruldu. Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasıyla yerine 1827 yılında ordu içinde Yangıncı Taburu adlı itfaiye teşkilatı kuruldu.

Sigorta şirketlerinin emlâk sahiplerine yüksek mablağlanda tazminat ödemeleri üzerine o zamanın Nâzırı olan Şirvanizade Rüştü Paşaya müracaatla makbuzları ibraz edilmiş ve İstanbul’da bir teşkilât kurulması istenmiştir. İtfaiye hizmetlerine dair Avrupa mevzuatını incelendi ve Macaristan İtfaiye teşkilâtı hepsinden üstün bulundu. Macaristan’dan celb olunan ve Paşalık rütbesine kadar yükselen “Széchenyi" Paşanın kılavuzluğu ile İstanbul’da 26 Eylül 1874 tarihinde 4 taburlu bir İtfaiye Alayı kurulmuş ve bu taburlar İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadıköy cihetlerine ikame edilmiş Fatih, Samatya, Babıali, Fener, Pangaltı, Dolmabahçe, Yıldız, Arnavutköy, Sarıyer, Nuhkuyusu ve Kuzguncuk'da birer müfreze kurulmuş ve zaman içinde buna bir de Bahriye İtfaiye Taburu ilave edildi. 25 Eylül 1923 tarihinde itfaiye hizmetlerinin belediyelere devredilmesiyle itfaiye teşkilatı günümüz halini almıştır.