İstihdam Ofisleri İşsizliğe Karşı Umut Oldu

Türkiye’deki en büyük problemlerden biri olan işsizlik sorununa karşı İstihdam Ofisleri umut oldu. İki yıla yakın süredir devam eden pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle, birçok iş yeri kapandı, neredeyse her sektörde ciddi kayıplar yaşandı ve işsizlik oranı daha da yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2021 verilerine göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindeki yeni işsiz sayısı bir önceki yıla göre 11 bin artış göstererek 3 milyon 965 kişiye yükseldi. 2019 Temmuz ayı itibariyle hizmet vermeye başlayan İstihdam Ofisleri’ne Ekim 2021 itibarıyla 149 bin 870 kişi iş başvurusunda bulundu. İstihdam Ofislerine kayıt yapan işveren sayısı 7 bin 485 olurken, bu yolla toplam 21 bin 252 kişi istihdama dahil edildi.

HEM MESLEK ÖĞRETİP HEM DE İŞ BULUYOR

Bölgesel İstihdam Ofisleri, gerekli durumlarda adayların mesleki eğitimlerden faydalanmasını sağlamak üzere, İBB Enstitü İstanbul İSMEK ile iş birliği içinde çalışıyor. İstihdam Ofisleri vatandaşların eğitim ve kariyer gelişimine de destek oluyor. Böylece başvuruda bulunan adaylara önce mesleki eğitimler verilerek yetkinliklerinin geliştirilmesi ya da yeni bir meslek edindirilmesi; ardından da verilen eğitimler doğrultusunda özel sektördeki açık pozisyonlarda istihdam edilmeleri sağlanıyor.

2021 YILI EN FAZLA ELEMAN TALEP EDİLEN ALANLAR:

Özel sektör ile Bölgesel İstihdam Ofislerinin iş birliği sonucu, pandeminin olumsuz koşullarına rağmen iş arayan 21 bin 252 kişi işe yerleştirildi. En çok istihdam edilen alanlar ise şöyle oldu: Üretim elemanı, depo personeli, temizlik görevlisi, garson, satış destek elemanı, market elemanı, komi, şoför, güvenlik görevlisi, satış elemanı, hasta danışmanı, doğal gaz sayaç personeli, engelli personel, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, kasiyer, aşçı, cnc operatörü, ön muhasebe, montaj personeli ve tahsilat uzmanı.

MOBİL OFİSLER KENTİ DOLAŞIYOR

Tüm İstanbullulara çabuk ve kolay ulaşmayı, istihdam sorununun çözümüne katkı sunmayı hedefleyen İBB, “Mobil Ofisler” kurdu. İstanbul’un 13 bölgesinde açılan ofis merkezlerine ek olarak, şehrin tüm bölgelerine fayda sağlamak amacıyla gezici olarak hizmet vererek vatandaşlarımızın iş başvurularını alan iki Mobil İstihdam Ofisi’ne bugüne dek 85 binin üzerinde müracaat yapıldı.

ORTAK PROJELER

İstihdam Ofislerinin çözüm ortağı olduğu başlıca projeler ise şöyle;

ILO İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi ile; “Motor Kurye işi için 110 Türk ve 102 mülteci”; “Çağrı Merkezi başvurusu için ise 175 Türk ve 58 mülteci” toplam 445 adayın eğitimleri tamamlandı.

Adayların işe yerleştirilmesi aşamasında KFC ve Mc Donalds şirketleriyle görüşmelere başlandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) SPARK Projesi ile; “26 Türk kadın aday, 13 Suriyeli kadın-erkek aday ve 1 evsiz vatandaşımız olmak üzere toplam 40 kişiye 3 aylık maaşları SPARK üzerinden özel şirketlere verilerek istihdam sağlandı. Genç Yetenek Projesi ile de 32 genç Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla işe yerleştirildi.

İSTİHDAM OFİSLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İş arayanlar, başvurularını kendilerine en yakın Bölgesel İstihdam Ofisi’ni ziyaret ederek yapabildikleri gibi 444 8 333 numaralı telefondan kariyer danışmanlarına ulaşabilir ya da bio.ibb.istanbul portalından online başvuru yapıp iş ilanlarını takip edebilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)