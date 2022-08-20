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İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali

Merkezi Zeytinburnu ilçesinde bulunan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'in yaptığı İstanbul Times Tv Özel Youtube de yayınlanan "4 Büyük Halifenin Adını Biliyor musunuz, Saymak İster misiniz " SORUMUZA CEVAP VEREMEYEN Sakallı bir seçmenin durumu sosyal medyada VİRAL oldu ...İŞTE Bir kısmı yayınlanan o röportajın tam ve montajsız hali bu haberin içinde yayında...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:51
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
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VİRAL OLAN VİDEOMUZUN ORJİNAL VE TAM  HALİNİ İZLEMEK İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ...

Son Güncelleme: 20.08.2022 13:00
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