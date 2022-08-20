İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali

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Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:51
Merkezi Zeytinburnu ilçesinde bulunan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'in yaptığı İstanbul Times Tv Özel Youtube de yayınlanan "4 Büyük Halifenin Adını Biliyor musunuz, Saymak İster misiniz " SORUMUZA CEVAP VEREMEYEN Sakallı bir seçmenin durumu sosyal medyada VİRAL oldu ...İŞTE Bir kısmı yayınlanan o röportajın tam ve montajsız hali bu haberin içinde yayında...