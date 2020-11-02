banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
Son Dakika
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma...
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi Vesilesi İle Binlerce Kişiye Etli Pilav ve Ayran İkram Etti
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi...
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut Yılmaz Neden Öldü?
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut...

İşte Elif Muizesinin Anları

İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve İzmir’de arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekiplerin iş birliği ile sabah erken saatlerde bir mucize yaşandı. Tüm Türkiye’nin gözlerini çevirdiği Doğanlar Apartmanı’nı enkazından 65 saat sonra üç yaşındaki Elif yaralı olarak kurtarıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:28
İşte Elif Muizesinin Anları
banner171

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan üç yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. İBB İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma birimlerinin ve İSKİ’nin de katkıda bulunduğu ekipler, depremin ardından 65 saat geçmesine rağmen Elif’i enkaz altından çıkartıp sağılık görevlilerine teslim etti.

ÜMİTLER AZALIRKEN MUCİZEVİ GÜLÜŞÜ GÖRDÜLER

Bölgede bulunan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif’in gülüşüne rastladıklarını söyledi. Yavuz şöyle devam etti:

“Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan göz yaşlarımızı tutamadık. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız kahramanlık hikayesi yazıyor. Yemeden içmeden tüm Türkiye’ye umutlu, mutlu, güzel haberler vermeye çalışıyoruz.”

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Depreme Karşı Güvenli Ev Arıyorlar
Depreme Karşı Güvenli Ev Arıyorlar
Covidli Cenazeleri Sahipleri Taşıyor...
Covidli Cenazeleri Sahipleri Taşıyor...
İmamoğlu 11:30'da Taburcu Oldu
İmamoğlu 11:30'da Taburcu Oldu
Riot Points İle Neler Alınabilir ?
Riot Points İle Neler Alınabilir ?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169