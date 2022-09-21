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İşte Atatürk Farkı !

Bu coğrafyada her yer karışırken biz nasıl sapasağlam kalabiliyoruz?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 17:27
İşte Atatürk Farkı !
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ülkemizi kuşatan kaos ve çatışma ortamına rağmen Türkiye’nin nasıl sapasağlam kaldığını sorguladı, yanıt olarak “tek farkımızı Atatürk farkı” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir video paylaştı.

Türkiye’nin komşularında yaşanan iç isyanlara, kaoslara, çatışmalara dikkat çeken BTP lideri, videoyu “Her yer karışırken biz nasıl sapasağlam kalabiliyoruz?” notu ile paylaştı.

Bu coğrafyadaki farkımız Atatürk farkı

İşte Hüseyin Baş’ın kullandığı ifadeler; “Bugün hemen aşağımızda Suriye var. Hemen onun yanında Irak var. Libya'yı görüyoruz, Mısır'ı görüyoruz, İran'ı görüyoruz. Bugün coğrafyamızda ülkelerin nasıl paramparça edildiklerine şahit oluyoruz. Ama bakıyorsun şu coğrafyada gül gibi açmış bir ülke var. Neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Ne farkı var diğer bütün ülkelerden? Mesela sizin ve benim bugün sokakta görmek istemediğiniz Suriyeliden ne farkımız var? Tek bir farkımız var. Bu coğrafyadaki farkımız Atatürk farkı. Bizim ilim sahibi, irfan sahibi, kültür sahibi, medeniyet sahibi olabilmemizin tek teminatı Atatürk.”

Atatürk’ün sesi ile mesajı noktaladı

BTP lideri Hüseyin Baş’ın paylaştığı video Atatürk’ün kendi sesinden şu ifadelerle son buldu:

“Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, ne mutlu Türk'üm diyene.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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