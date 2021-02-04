İstasyon Mevlana Pide 'den Dev Kampanya

ZEYTİNBURNU İSTASYON MEVLANA PİDE'DEN TÜM ZAMANLARIN EN MUHTEŞEM KAMPANYASI BAŞLADI ...

Zeytinburnu İstasyon Mevlana'nın Kurucusu iş adamı Mahmut Çam istanbul Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kovid 19 önlemleri için en ağır bedeli Restoran ve Cafelerin ödediğini ifafe ederek bu zorlu süreci

Gel Al Paket Servisi İle aşmaya çalıştıklarını ifade edererk müşterilerine kampanyalarına destek vermelerini istedi.

TÜM ZAMLARA İNAT ZEYTİNBURNU HALKININ YANINDAYIZ

Çalışanları evlerine ekmek götürsün diye çabalayan Restoran ve Cafeler için gel al servis çok önemli

MUHTEŞEM LEZZET NEFİS TAT İÇLİ KÖFTE ...

BU LEZETLERİ GEL AL PAKET SERVİSİ ALIN EVİNİZDE ZİYAFET ŞÖLENİ YAŞAYIN ...

TAM DAMAK ZEVKİNİZE GÖRE ...HAMUR VE ETİN NEFİS UYUMU...