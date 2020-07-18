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İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
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İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul’daki İlçe ve Şube Müdürlükleri’ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri belli oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:44
İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul'daki İlçe ve Şube Müdürlükleri'ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri belli oldu.

İŞTE YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Gülseda Torun
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Ercan Özmen
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan
Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı
Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz
Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir
Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak
Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya
Güngören İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara
Kartal İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Hürol Öztürk
Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir
Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik
Şile İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak
Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan
Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım

İŞTE ŞUBE MÜDÜRLERİ

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İSTANBUL VALİSİ: HAYIRLI OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a yeni atanan ve çalışırken terfi eden emniyet personelinin atamalarını imzaladığını bildirdi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden çeşitli illere atanan emniyet personelimize verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlimize yeni atanan ve ilimizde çalışırken terfi eden emniyet personelimizin yeni görev yerlerini imzaladım. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.(Kaynak. Sabah Gazetesi)

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