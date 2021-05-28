İstanbul’un Temsili Fetih Kutlamaları Neden İptal Edildi ?

1988 Yılından beri ekmeğimi Zeytinburnu ilçesinde yaptığım çalışmalarla temin ediyorum.

Birkaç sene önceye kadar Türk Silahlı kuvvetleri bando takımı ve diğer paydaşların destek ve katkıları ile surların önünde Topkapı yakınlarında çalınan marşlar ile Belgradkapıya kadar iner orada tören düzeni alınır mehteran fetih marşı çalar temsili olarak tarihi Bizans surlarına sadırı yapılırdı.

Bir süre sonra surlarda şanlı bayrağımız dalgalandırır ve temsili Fatih Sultan Mehmet Han atı ile Zeytinburnu topraklarından SUR içi İstanbul’una yani Bugün kü Fatih ilçesine adım atar ve tören biterdi.

O Duman,o top sesleri,O ALLAH ALALAH nidaları ile surlara saldıran askerlerimizin o heyecanlı halleri tüylerimizi diken diken ederdi.

Ben dahil evlatlarının torunlarının elinden tutup getiren herkes dedelerinin yaptığı FETİH’leri gelecek kuşaklara izlettikleri için mutlu bir şekilde tören alanından ayrılır herkes bilgisi oranında İstanbul’un fethini gelecek kuşaklara anlatarak evlerin yada parklın yolunu tutarlardı.

AK PARTİ NEDEN BU GÜZEL UYGULAMAYI İPTAL ETTİ HALEN ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM…

Çok düşündüm ama Ak Parti’nin hangi gerekçe ile İstanbul’un fethi kutlamalarını iptal ettiğini anlayabilmiş değilim.

Evet İBB,Kültür bakanlığı İstanbul’un fethi ile alakalı havai Fişek gösterisi ve konser yapılıyorlar.

Ancak benim dediğim DEVLET’in ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bando takımının içinde yer aldığı İstanbul Valisi ,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve TSK’yı temsilen İstanbul Garnizon komutanının üstü açık JEEP ile halkı selamladığı törenden bahsediyorum.

Havai Fişek gösterisi ve oynama şıkıdım şıkıdım şarkısını söyleyen sanatçıların verdiği konser ile İstanbul Fethini kutlamak ruhumu daraltıyor.

Fetih ruhunu diri tutmak ve gelecek kuşaklara ecdadının ne tür zorluklarla İstanbul’u fethettiklerini anlatmanın kime zararı var ? Bence kimseye zararı yok aksine canlı canlı temsili de olsa İstanbul’un fethini izleyen bir çocuk veya genç hayatı boyu bunu unutamaz.

Bir an önce 29 Mayıs’ta başlayıp 10 gün devam edecek İstanbul’un fethi etkinlikleri yıllardır Zeytinburnu ilçesinde yapılan Merkezefendi Tıp festivali ile eş güdümlü olarak aynı tarihte başlatılıp DÜNYACA Tanınan ve bilinen bir etkinlik haline getirilmelidir.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI BU İŞE EL ATMALIDIR

Zeytinburnu ilçesi İstanbul’un fethine karargahlık yapmış surların hemen yanı başında yer alan biri ilçedir.

Murat Aydın’ın ilk dönemlerinde başlatılan Zeytinburnu Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali etkinlikleri 29 Mayıs’ta başlatılsın,içine İstanbul’un FETHİ etkinlikleri’ de eklenerek İstanbul Vakiliği,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Kültür Bakanlığı’ da dahil edilerek bu çalışma uluslararası büyük bir etkinlik şeklinde yapılıp Zeytinburnu,İstanbul ve Türkiye’ye değer katacak bir çalışma yamak zor değil.

Ömer Arısoy Kültür bakan yardımcılığından gelmiş değerli ve ilkeli bir insandır. Bu ilçe ile alakalı 1988’den beri emek veren ve kafa yoran kitap yazan ilçeye değer katmak için platform kuran ve bu konuda emek veren 255 Zeytinburnu sevdalısı arkadaşım ile beraber bu konuda Ömer başkanın yanındayız. Yeter ki ilçeye değer katacak çalışma yapsın.

HÜKÜMET’İN MİLLİ BAYRAMLAR VE ÖNEMLİ GÜNLERİN KUTLANMASI İÇİN ENGELLENMESİ GENELGESİ YAYINDAN KALDIRILMALIDIR…

Kısa bir süre önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladık. Bende Zeytinburnu ilçesinde yapılan Atatürk anıtına çelenk sunma törenine gittim. Resmi töreninin çelengi İlçe Gençlik spor Müdürü sundu. Akabinde satranç turnuvasında dereceye girenlerin ödülleri verildi. Ve tören bitti. Resmi protokol dağılınca bu seferde İyi Parti ve CHP çelenklerini sundular. Tamam derneklerin vakıfların şahısların resmi törende çelenk sınmaları engellenebilir ama genelge yumuşatılarak en azında TBMM ‘de gurubu olan siyasi partiler yasak dışı tutulmalıdır.

Hele İstanbul’un fethi gibi Çağ açıp kapatan bir olayın yıl dönümü olan 29 Mayıs 1453’de Fethedilen İstanbul’un bu sene 568.yıl dönümünü yaşayacağız. Birkaç sene önceye kadar Zeytinburnu 10.Yıl caddesi Belgradkapı mevkiinde yapılan töreler muhteşem oluyordu. Ama nedense AK PARTTİ bunu engelledi.

Bir an önce bu tür eksiklikler giderilip TBMM’de grubu olan siyasi partilerin Milli bayramların resmi törenlerinde Atatürk’ün anıtına çelenk sunmaları serbest bırakılmalıdır.

İstanbul’un fethi gibi Türk ve Dünya tarihini değiştiren bir günün yıl dönümünde yapılan kutlamalar biran önce geri getirilmelidir.Fetih ve cihat ruhundan uzaklaştığımız için 8 milyonluk Siyonist Yahudi Terör devleti 1.5 milyar nüfusu olan İslam alemi ve 8 milyar’a yaklaşan nüfusu ile dünya ülkelerin gözü önünde uçağı, İsrail’in % 1 i kadar silahı olmayan bir avuç Filistin’liyi katledebiliyor. Biz titreyip kendimize gelemez isek İsrail Zulmü Arz –ı mevud olarak hayal ettiği bütün topaklarda hatta bütün dünyada uygulamaya koyacaktır.

İstanbul’un 568.Fethi Yıl dönümü uyanışımıza vesile olsun inşallah.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner / 27 Mayıs 2021