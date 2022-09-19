İstanbul’un Keşfetmeye Doyamayacağınız Eşsiz Semtleri

Galata

Galata, Beyoğlu’na bağlı olan semtlerden biridir. Aynı zamanda kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliği taşır. Geçmiş yıllarda Cenevizlilerin kolonisi olan bu semt, İstanbul fethedildikten sonra herhangi bir savaş olmadan Osmanlı’ya devredildi. Bu nedenle farklı kültürlerin halen yaşadığı eşsiz semtlerden biri olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Özellikle fotoğraf çekmekten hoşlananlara bu semti ziyaret etmelerini öneriyoruz. Çünkü fotoğraflarınıza muhteşem bir arka plan olabilecek yüzlerce manzara bu semtte sizi bekliyor.

Balat

Balat, Haliç kıyısında yer alan tarihi semtlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fatih ilçesine bağlı olan bu semt, geçmiş dönemlerde sadece Rum aristokratlarının yaşadığı bir bölgeymiş. Bu nedenle, semte adımınızı attığınız anda farklı bir mimari de sizi karşılıyor. Yıllar boyunca çok sayıda film ve dizi çekimlerinin bu semtte yapıldığını da bilmeyenler için aktaralım. Balat, ziyaretçi sayısı asla azalmayan ve yabancı turistlerin de büyük bir ilgi gösterdiği semtler arasında bulunuyor. Bu sayede, İstanbul’a gittiğinizde mutlaka ziyaret etmenizi önerdiğimiz semtler listesinde yer alıyor.

Arnavutköy

Özellikle tarihi yapıları ve farklı kültürleri bünyesinde barındırıyor olması, Arnavutköy’ü özel kılan unsurlardan biridir. Kafe semti olarak bilinmesinin ya da anılmasının nedeni ise çok sayıda benzersiz kafenin bu semtte hizmet vermesidir. Elbette gezilmeye değer yerleri çok fazla ve bu nedenle semtte geçirdiğiniz her bir dakikayı verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Beyoğlu

Beyoğlu’nu gezmek için sadece 1 gün yetmez. Nostaljik tramvayı ile ön plana çıkan Beyoğlu; hanları, müzeleri ve galerileri ile sizi de kendine hayran bırakmayı başaracaktır. İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olma özelliğini yıllardır koruyan Beyoğlu, eskiden Pera adıyla anılıyordu. İstanbul’da batılılaşma akımı başladığında bu akımın en fazla hissedildiği semt de Beyoğlu idi. Elbette tarihi yapıları görmek isteyenler de semtten memnun ayrılıyor. Çünkü görülmeye değer tarihi yapı sayısı çok fazla!

Karaköy

Beyoğlu’na son derece yakın olan Karaköy, Haliç ve Boğaziçi’nin buluştuğu yerde konumlanmış durumda… Adını geçmişte bu bölgede yaşayan Karay Türkleri’nden alan Karaköy’de liman ve tersane de bulunuyor. Gayet keyifli bir şekilde zaman geçirebileceğiniz mekan sayısının çok fazla olduğunu bilmeyenler için tekrardan aktaralım. Bilhassa gezintisine sık sık mola vermek isteyenler için en ideal semtlerden biri burası!

Cihangir

Tarihi bir yapıya sahip olan Cihangir’in ön plana çıkan özelliklerinden biri de günün 24 saati hareketli olmasıdır. Kozmopolit bir yaşam atmosferi sunan semt, Rum mimarisinin en güzel örneklerini görmenizi sağlayacak. Yıllar önce İngiliz Guardian Gazetesi, dünya genelinde yaşanacak en iyi 5 yerden biri listesinde Cihangir’e de yer vermişti. Eğitim düzeyi yüksek kişilerin yaşadığı Cihangir’i eşsiz kılan unsurlardan biri de kedileridir. Cihangir kedileri, bu semte çok daha sevimli ve sıra dışı bir atmosfer katıyor!

Eminönü

İstanbul’un en çok ziyaret edilen semtlerinden biri kuşkusuz Eminönü’dür. Sadece semti gezmek değil alışveriş yapmak isteyenlerin de sıklıkla ziyaret ettiği Eminönü, tarihi ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Bu arada tarihi Mısır Çarşısı’nın da bu semtte bulunduğunu ve mutlaka gezilmesi gerektiğini bilmeyenler için aktaralım. Kütüphaneden müzeye, parktan alışveriş mekanlarına kadar aradığınız her türlü mekanı ve eşyayı bulabileceğiniz Eminönü’ne de sadece 1 gün ayırmanız yeterli olmayabilir, bizden söylemesi…

Beyazıt

Beyazıt’ın geçmişi Bizans dönemine kadar dayanıyor. Kapalı Çarşı da Beyazıt semtinde yer alıyor. Bu arada semt, Sultanahmet Meydanı’na, Topkapı Sarayı’na ve Ayasofya Camii'ne oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Gün içerisinde kalan zamanınızı bu turistik yerleri gezmek için de değerlendirebilirsiniz.

İstanbul gerçekten de mutlaka keşfedilmesi gereken bir şehir. Türkiye’nin neresinde yaşıyor olursanız olun, İstanbul uçak bileti alın ve bu muhteşem şehri gezin. Yüzyıllar öncesinden bu yana en önemli yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul’da gezilmeye değer yer sayısı, sıraladıklarımızdan çok daha fazla!

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