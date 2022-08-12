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İstanbul’un Gezmeye Doyamayacağınız Tarihi Semtleri

İstanbul özel tarihi dokuya sahip olan semtleri ile sizleri geçmişe doğru yolculuğa çıkarabilecek özelliklere sahiptir. İstanbul’u keşfetmek üzere planlar yapmaya başladıysanız gezmeye doyamayacağınız tarihi semtleri değerlendirebilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 12:05
İstanbul’un Gezmeye Doyamayacağınız Tarihi Semtleri
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Sirkeci

Ünlü Mısır Çarşısı ile öne çıkan Sirkeci, aynı zamanda turistlerin uğrak adresi olan Eminönü ile dikkat çekiyor. Sirkeci’de görebileceğiniz yerler arasında Gülhane Parkı, Yeni Camii, Tarihi Sirkeci Garı ve Galata Köprüsü yer alıyor. Sirkeci’nin yeme ve içme mekanları da göz ardı edilmemelidir. Kebapçılar Sokağı olarak adlandırılan sokağı keyifli bir yemek için tercih edebilirsiniz.

Balat

İstanbul’un en popüler semtleri arasındaki Balat, Tarihi Yarımada’nın bir bölümünü kapsayan Fatih ilçesinin sahil yolunu takiben Cibali’den istikametle öne çıkar. Renkli ve modern yapılaşmaya direnen cumbalı evleri, sokak arasındaki apartmanlardan apartmanlara çekilmiş ipler ve vintage mekanları ile dikkat çeken Balat’ı gezip keşfedebilirsiniz. Balat’a geleceğiniz zaman tepe kısmında yer alan Ortodoksların kutsal mekânı Fener Rum Patrikhanesi ve Fener Rum Lisesi’ni görebilirsiniz.

Kuzguncuk

Anadolu yakasının nostaljik semtleri arasındaki Kuzguncuk, İstanbul’un mutlaka görülmesi gereken tarihi semtleri arasında yer alıyor. Bozulmayan dokusu ve eski zamanlardaki dostlukların yaşandığı Kuzguncuk adeta bir zaman kapsülü gibidir. Rengarenk sokakları ve caddeleri ile öne çıkan Kuzguncuk, sahil kısmındaki özel çay bahçeleriyle keşfedilmeyi bekleyen yerlerden oluyor. Kuzguncuk ziyaretinizde İdadiye Caddesi’nin sahile bakan köşe başındaki mekanlarda vakit geçirebilirsiniz.

Galata

İstanbul’un simgesi olan Galata Kulesi’nin içerisinde yer aldığı Galata, İstanbul’un dönüşen ve ününü daima sürdürebilen semtlerinden oluyor. Özellikle Serdar-ı Ekrem Caddesi’ndeki konsept tasarım mağazaları, Galata Kulesi çevresindeki kahvecileri ve restoranları Galata’nın en bilinen noktaları arasında yer alıyor.

Samatya

Kuzguncuk gibi dikkat çeken semtler arasındaki Samatya, birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış semtlerdendir. Rum ve Ermeni’lerin evleri yer alan bu semtte çeşitli mimari izler görebilmeniz mümkündür. Salaş mekanları ile dikkat çeken Samatya ziyaretinizde Marmara kıyısına komşu olan semt balıkçılarını da keşfedebilirsiniz. Samatya’ya gelmek için isterseniz Sabiha Gökçen araç kiralama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle en rahat şekilde bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz!

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