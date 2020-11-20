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İstanbul’un En Genç Medya Patronu Adem Dişçi

23.05.1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Bayrampaşa'nın İsmetpaşa Mahallesinde ikamet Dişçi evli ve iki çocuk babasıdır. Yaptığı projelerle kendinden söz ettiren Adem DİŞÇİ 29 yaşında olmasına rağmen İstanbul’un en genç medya patronu oldu…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Kasım 2020 Cuma 17:39
İstanbul’un En Genç Medya Patronu Adem Dişçi
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2018 yılında Diça Medya Yönetim Kurulu Başkanı olarak Bayrampaşa Televizyonu ve Paşa Fm Radyosu Kuran Adem Dişçi Sunuculuk , Oyunculuk , Yönetmenlik, Radyo Spikerliği , Gazetelerde Köşe Yazarlığı , Kurumsal Danışmanlık ve Basın Danışmalığı Yapmaktadır.

Bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğini kuran ve Başkanı olan Adem DİŞÇİ sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ekibi ile birlikte umut olmaya devam ediyor..

Bayrampaşa'da Bayrampaşa Televizyonu ile farkındalık yaratan yerel basına renk getiren ve sokak röportajları ile halkın nabzını tutarak sorunları dile getiren ekip başarılı işlere imza atıyor. Aynı zamanda Bayrampaşa'da faaliyet gösteren Dünya Yıldızı Arda TURAN'ın yetiştiği ve başkanlığını kardeşi Okan TURAN'ın yaptığı Altıntepsi Spor Kulübün'de basın danışmanı olarak görev almaktadır..

Diça Medya Yönetim Kurulu Başkanı olan Adem DİŞÇİ ; Biz gençler olarak çok çalışmalıyız ve ülkemize faydalı olmalıyız. Radyocu olmak isteyen veya Televizyon Dünyasında Tecrübe kazanmak isteyen gençlerimize ücretsiz eğitimler vermek için hazırız , Başarı İnanarak gelir bizler inandık ve başardık. Türk Gençlerinin istediği takdirde yapamayacağı hiçbir şey olamaz ben genç bir iş adamı olarak tüm gençlerimize güveniyorum ve sonuna kadar destek olmaya varım ifadelerini kullandı.

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