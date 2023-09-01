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İstanbul’un 5 İlçesinde Skuter Hızı Düşürüldü

UKOME, yaya yoğunluğunun fazla olduğu Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde in 20 km olan e-skuter hız sınırını 12.5 km’ye düşürdü. Okul servislerinin, ek hizmet talep etmeyen öğrencileri UKOME’nin belirlediği ücretle taşıması da karara bağlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2023 Cuma 11:57
İstanbul’un 5 İlçesinde Skuter Hızı Düşürüldü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında yapılan toplantıda, e-skuter hızı gündeme geldi. Oy birliğiyle alınan kararla; Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km olan e-skuter hız sınırı, 12.5 km’ye düşürüldü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

VELİLERDEN GELEN TALEP KARŞILANACAK

Bir başka kararla, öğrenci servis ücretlerine belirli standartlar getirildi. Buna göre; UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,7 ay üzerinden hesaplanacak. Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında geçerli olacak. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanacak.

Taşımacılar; ek hizmet talep etmeyen ve UKOME standart ve tarifeleri ile taşımacılık talep eden öğrenci velilerinden gelen taşımacılık talebini karşılamak zorunda olacak. Bu hükümler, İBB, Emniyet ve Jandarma tarafından denetlenecek.

Toplantıda, İstanbul Tarihi Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı için de yayalaştırma kararı alındı. Kararla, alan araç trafiğinden arındırılarak tamamen yaya erişimine açılacak. Meydanda buna uygun geometrik düzenleme de yapılacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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