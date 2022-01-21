İstanbul’un 21 köyünden alınacak süt,  kentin yoksul çocuklarını besleyecek

İmamoğlu: Kriz ortamlarında halkımızı desteklemeye devam edeceğiz

İmamoğlu: Bugüne kadar 14,5 milyon litre süt dağıttık



BEYOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) ile İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği İktisadi İşletmesi arasında, 130 bin çocuğa 2022 yılı içerisinde ulaştırılacak “Halk Süt için süt alım protokolü” imzalandı. Protokole; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Halk Süt uygulamasından yararlanan ailelerin tanıklığında, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İstanbul ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tamer Tunca tarafından imza konuldu. İmamoğlu, Sütlüce’deki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmayı, Halk Süt ulaştırılan çocukların arasında gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU: “GERÇEK PROTOKOL; ÇOCUKLAR”

“Gerçek protokol burada gördüğünüz gibi; ev sahibi onlar çünkü” diyen İmamoğlu, “Özel bir buluşma için bir aradayız. Soruyorlar ya ‘En çılgın projen ne’ diye. Benim en çılgın projelerimden birisi -Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarımla beraber hepimizin- en değerli projesi, gerçekten Halk Süt projesi. Yürekten teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlere. Halk Süt’ün varlığı çok kıymetli” şeklinde konuştu. Yanında bulunan çocuklara karnelerini soran İmamoğlu, anne-babalara, “Bugün alınan karneler, elbette bir nottur ama her şey demek değildir. Lütfen çocuklarımızın ve gençlerimizin cesaretini artıracak, varsa bir eksiği tamamlayacak ve de onları mutlu edecek cümleler kurarak yarınlara taşıyalım. Çocuklarımızın sakın lütfen karnelerinden dolayı çok moralini bozmayıp onları üzmeyelim. Mutlaka düzelteceklerdir. Güvenlerini büyütelim” çağrısında bulundu.

“2022’DE HALK SÜT DAĞITIMIMIZIN 150 BİN ÇOCUĞU GEÇECEĞİNİ HESAPLIYORUZ”

Sütün, çocukların büyüme sürecindeki önemine dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“2019 yılında, ‘Dünya Gıda Günü’ olan 16 Ekim tarihinde başladık Halk Süt meselesine. Çok inanarak başladık. 2 yıl 3 aylık bir uygulama sürecini de geride bıraktık. Bugün, 2022 yılında doğrudan, aracısız, üreticiden alıp, tüketicisi olan bu güzel çocuklarımıza, annelerinin, babalarının vasıtasıyla dağıtmak için sizlerle beraberiz. Çok değerli üreticilerimizle, o birliğimizin kıymetli Başkanı ve onun temsiliyle, bütün üreticilerimizle çok değerli bir anlaşma yapacağız. İBB olarak, bugüne kadar 14,5 milyon litre süt dağıttık. Karşılığında, bütçemizden 77 milyon lira harcama yaptık ve bunu da bizim İstanbul’daki çiftçimize ödedik. Bu yılı da hesaba katarsak, bugün imzalayacağımız sözleşme kapsamında, 2022 yılı sonu itibariyle dağıtacağımız süt miktarı, 22 milyon litreye, belediyemizin bu amaçla ayırdığı finansmanı da 140 milyon liraya ulaştırmış olacağız. Ücretsiz süt dağıttığımız çocuk sayısı, 2019’da 86 bin çocuğumuz iken, 2020’de 118 bine; 2021 yılında 125 bine ulaştı. 2022’de ise, Halk Süt dağıtımımızın, 150 bin çocuğumuzu geçeceğine hesaplıyoruz.”

ÜRETİCİYE VERDİKLERİ DESTEKLERİ ANLATTI

Halk yararına kurdukları terazinin iki gözü olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Birincisi; işte burada gördüğümüz güzel çocuklarımız… Onlara gidiyor bu hizmet. Ama diğer tarafta da üreticilerimiz var. Dolayısıyla, yaptığımız bu hizmetin İstanbul'a faydasına böyle bakmak lazım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki; son yıllarda yaşadığımız pandemi krizinin yanında ne yazık ki derin de bir iktisadi kriz yaşıyoruz. Bu iktisadi krizi Türkiye, doğru bir üretimle, yönetimle ve doğru bir akışla hızlıca aşabilir. Hızlıca aşabilir ve bu kapasiteye sahip bir ülkedir. Ancak bu anlamda, özellikle bu süreci aşmak adına, üreticilerimizin de mutlaka desteklenmesi şarttır” dedi. Yaşanan süreçte gübreye, yeme, mazota ve benzeri girdi fiyatlarına yüksek zamların geldiğini aktaran İmamoğlu, İstanbul çiftçisine ve hayvancısına verdikleri kurumsal destekleri örneklendirdi.

“21 KÖYÜMÜZDEN SÜT ALIYORUZ”

İBB’nin, kimi çevrelerce özel olarak hedefe konulup eleştirildiğini hatırlatan İmamoğlu, “Biz, İBB olarak, İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden süt alma konusunda kararlıyız. Bu kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki bir eleştiri var. Bunu da görüyoruz. Ama biraz önce değerli başkanımız Tamer Tunca'yı dinledik. Onun da ifade ettiği gibi, kurumumuzun destekleriyle, birliğimizin güçlenmesiyle, biz, İstanbul'umuzun ilçelerinden, birçok üreticimizden süt alıyoruz. Arnavutköy ilçemize bağlı 6 mahallemiz var bunun içerisinde. Çatalca'ya bağlı 10 mahallemiz var. Silivri'ye bağlı 5 mahallemiz var. 21 mahalle ya da eski ismiyle 21 köyümüzden, üreticimizden, bu zor günlerde onlara düzenli bir gelir de sağlayarak sütümüzü alıyoruz. Dolayısıyla düzenli bir gelir transferi yapıyoruz. Aynı zamanda İstanbul sütü için bir fiyat düzeyi de belirlemiş oluyoruz. Kimse, üreticinin sütünü bu fiyatın altına almaya da cesaret edemiyor. Dolayısıyla bir regülasyon sağlamış oluyoruz. Bunun da kıymeti çok fazla” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN GÖNLÜ RAHAT OLSUN”

İstanbul'da süte ulaşamayan çocukların olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Biz, İstanbul'un ve halkımızın gerçek sorunlarını farkındayız. Ve bunlara çözüm bulma noktasında, kendini mesul hisseden bir yönetimiz. Elbette ki Türkiye'de, ekonomi sürecini yöneten biz değiliz. Ya da Bugünkü fiyat artışlarının sorumlusu belediyeler değil. Ama bu ortamlara rağmen, biz, çocuklarımıza imkanlar sağlayarak, ailelerimizin sıkıntı çektikleri ortamda, onların yanında olarak, bu süreci aşmalarına, kriz ortamlarında onları desteklemeye devam edeceğiz ve özenle çalışacağız. İstanbul'un bu anlamda gönülleri rahat olsun” dedi.

HALK SÜT MASKOTUNA İSİM ARANIYOR

Prof. Dr. Celalettin Koçak’ın “Sütün Çocuklar Üzerindeki Fiziksel ve Bilişsel Etkileri” üzerine sunum yaptığı protokol imza töreninde, İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tamer Tunca da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Saltık ve Tunca, Altay, Kaftancıoğlu, İmamoğlu, katılımcı çocuklar ve Halk Süt maskotunun arasında “Halk Süt için süt alım protokolünü” imzaladı. İmamoğlu ve katılımcı çocuklar arasında, Halk Süt maskotunun adının ne olacağı konusunda renkli diyaloglar yaşandı.

EKİM 2019’DAN ARALIK 2021’E KADAR

14,5 MİLYON LİTRE SÜT DAĞITIMI YAPILDI

İBB, Başkan İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında bulunan Halk Süt’ü, “İstanbul’da süte ulaşamayan çocuk kalmasın” sloganıyla 2019’dan bu yana ücretsiz dağıtıyor. İmzalanan protokol uyarınca, 2022 yılında 130 bin çocuğa, en az 7,5 milyon litre Halk Süt dağıtılması planlanıyor. Halk Süt desteği ile bu yıl içerisinde de 3-6 yaş arasındaki çocuklara ulaşılacak. Bir ailede en fazla 3 çocuk baz alınacak. 1 çocuk için ayda 8 litre, 2 çocuk için 12 litre, 3 çocuk için 16 litre olarak dağıtım yapılacak. Böylece 2022 yılı içerisinde 130 bin çocuğa, toplam 7,5 milyon litre süt dağıtımı yapılacak. 2019 yılında 85 bin 961 tekil çocuğa, 1 milyon 479 bin 200 litre; 2020 yılında 117 bin 699 tekil çocuğa, 6 milyon 505 bin 972 litre; 2021 yılında ise 123 bin 788 tekil çocuğa, 6 milyon 454 bin 72 litre Halk Süt desteği verildi. İBB, Halk Süt projesinin başladığı tarih olan, 16 Ekim 2019’dan 31 Aralık 2021 tarihine kadar, 155 bin 912 tekil çocuğa, toplam 14 milyon 493 bin 972 litre süt dağıtımı yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)