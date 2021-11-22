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İstanbul’u Koşanların Son Durağı Esenyurt

İstanbul’un birbirinden güzel caddelerine renk ve hareket katan “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin beşinci etabı Esenyurt’ta gerçekleştirilecek. Bin 250 sporcunun parkura çıkacağı yarış 28 Kasım 2021 Pazar günü koşulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
İstanbul’u Koşanların Son Durağı Esenyurt
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL’un düzenlediği, her bir etabı şehrin sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarında koşucuların 2021’deki son durağı Esenyurt olacak. 

Kadınlar Günü, Caddebostan Colour Run, Bakırköy ve Üsküdar Etaplarının ardından bu senenin beşinci yarışı olan “İstanbul’u Koşuyorum” Esenyurt Etabı 28 Kasım Pazar günü yapılacak. 5 km’lik parkurda koşulacak  yarış, saat 9.00’da başlayacak. Bin 250 sporcunun yer alacağı etkinlikte katılımcıların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek. Esenyurt Etabı’na katılmak isteyen koşucular için başvurular 23 Kasım tarihinde sona erecek. 

İLK KEZ ESENYURT’TA

İlk kez Esenyurt’ta gerçekleşecek seri, Doğan Araslı Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde başlayacak, Firuzköy Bulvarı yönüne doğru devam edecek. Ters istikamette Firuzköy Bulvarı’nı takip edecek parkur, tekrar Doğan Araslı Bulvarı ile birleşecek. Yarışın 4. km’si olan Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nden geçilerek başladığı noktada son bulacak. Yarış günü 07.30’da araç trafiğine kapatılacak olan rota üzerindeki yollar 10.30’dan sonra trafiğe açılacak. 

PCR TESTİ YA DA İKİ DOZ AŞI

Yarış kitleri dağıtılırken sporculardan 26 Kasım Cuma günü 09.00’dan sonra yapılmış PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Etkinlik alanında bulunan sporcular yarış başlayana kadar maske takacak. Startlar, sosyal mesafeyi korumak adına iki dakikada bir olmak üzere 400’er sporcu ile yapılacak. Yarış sırasında maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.   

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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