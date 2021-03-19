İstanbullunun Ev Gündemi Yine Ekonomi ve Covid-19

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan “İstanbul Barometresi” araştırma serisinin beşinci raporunu yayınladı. İstanbul Barometresi ile her ay aynı temada sorular ile yapılan periyodik anketler sayesinde İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor. Şubat 2021 Raporu, 24 Şubat 2021 – 8 Mart 2021 tarihleri arasında, 748 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbulluların görüşleri Şubat Raporu’na şöyle yansıdı:

Evin gündemi: Ekonomik sorunlar ve Covid-19

Katılımcıların yüzde 37.5’i, Türkiye ekonomisi ve ekonomik sorunların, yüzde 32.4’ü, Covid-19 ve alınan tedbirlerin, yüzde 8’i ise eğitim ve okulların yüz yüze eğitime başlaması konularının Şubat ayında ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti. İstanbul'da görülen kar yağışı, Boğaziçi Üniversitesi olayları ve Gara Operasyonu'nda verilen şehitler de ev içinde konuşulan konular arasına girdi.

İstanbul’un gündemi, Covid-19

İstanbul’un gündeminde, yüzde 38.4 Covid-19, yüzde 27.6 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi 40 bin öğrenciye tablet dağıtımı, yüzde 21.4 ile kar yağışı yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gelişmeler de İstanbul gündeminde konuşuldu.

Türkiye’nin gündemi, Gara Operasyonu

Katılımcıların yüzde 31.1’i Gara operasyonundan gelen şehit haberlerinin, yüzde 28.1’i, Covid-19’un, yüzde 9.9’u ise okulların yüz yüze eğitime başlamasının, Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti.

Covid-19’un baharda artacağı düşünülüyor

Katılımcıların yüzde 4.8’i bahar aylarında Covid-19 vakalarının artacağını, yüzde 34.3’ü azalacağını, yüzde 15.4’ü değişmeyeceğini, yüzde 7.5’i fikrinin olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 39.8’i Covid-19 seyrinin yaz aylarında azalacağını, yüzde 38.7’si artacağını, yüzde 13’ü seyrin değişmeyeceğini, yüzde 8.5’i ise fikrinin olmadığını düşünüyor.

Yüzde 71.4, yazın tatile ya da memleketine gitmek istiyor

Katılımcılara Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile beraber ne gibi aktiviteler yapmak istedikleri soruldu. Birden fazla şıkkın işaretlendiği sorulara katılımcıların yüzde 71.4’ü yaz aylarında tatile veya memleketine, yüzde 71.1’i pikniğe, yüzde 55.1’i akraba ziyaretine ve yüzde 52.4’ü restoran ve kafelere gitmek istediğini belirtti.

Yüzde 51.8 yüz yüze eğitime olumsuz bakıyor

Katılımcıların yüzde 51.8’i okulların yüz yüze eğitime geçmesini olumsuz olarak değerlendirirken, yüzde 40.2’si olumlu baktığını, yüzde 8’i ise fikrinin olmadığını belirtti.

Yüzde 67.9, kar önlemlerini yeterli buldu

Katılımcıların yüzde 48.6’sı, kar yağdığında mahalle içleri ve ara sokaklarda alınan önlemleri yeterli bulduğunu, yüzde 36.7’sı yeterli olmadığını, yüzde 9.9’u kısmen yeterli bulduğunu, yüzde 4.8’i ise fikrinin olmadığını belirtti Yüksek araç kapasiteli anayol, arter ve çevre yollarında alınan kar önlemlerin, yüzde 67.9 yeterli olduğunu, yüzde 15.2 yeterli olmadığını, yüzde 9.8 fikrinin olmadığını, yüzde 7.1’i ise kısmen yeterli olduğunu belirtti.

Yüzde 46.5, ekonominin kötüleşeceğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 46.5’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini, yüzde 28.5’i, seyrin değişmeyeceğini, yüzde 25’i ise iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti. Geçen aya göre kötüleşeceğini düşünenlerin oranı azalırken değişmeyeceğini söyleyenlerin oranında artış görüldü.

Yüzde 42.2, ekonomik durumundan endişeli

Katılımcıların yüzde 42.2’si kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 37’si, değişmeyeceğini, yüzde 20.8’i ise iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Geçen aya göre ekonomik durumunun kötüleşeceğini düşünenlerin oranı azalırken değişmeyeceğini düşünenlerin oranında artış gözlendi.

Yüzde 51.9, geçinecek kadar kazanamıyor

Katılımcıların yüzde 51.9’u, geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 44.5’i geçinecek kadar kazandığını, yüzde 3.6’sı ise ek birikim yapabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 44.4’ü altın aldığını, yüzde 25.4’ü döviz aldığını, yüzde 25.4’ü kripto para (Bitcoin vb.) aldığını belirtti.

Yüzde 14, kripto paraları güvenli buluyor

Katılımcılara Blokzincir teknolojisi tabanlı Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralara dair bilgi düzeyleri soruldu. Katılımcıların yüzde 29.7’si daha önce duymadığını , yüzde 27.9’u duyduğunu ama bilmediğini, yüzde 19’u az bilgi sahibi olduğunu, yüzde 18.6’sı bildiğini, yüzde 4,8’i ise tamamen bilgi sahibi olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 44.1’i kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, yüzde 41.9’u fikrinin olmadığını, yüzde 14’ü ise güvenli bulduğunu belirtti.

Yüzde 43.9, borç aldı

Katılımcıların yüzde 43.9’u borç aldığını, yüzde 6.5’i borç verdiğini, yüzde 2.3’ü hem borç verdiğini hem borç aldığını, yüzde 47.3’ü ise borç verip almadığını belirtti.

Yüzde 37.9, kredi kartının asgari tutarını ödeyebildi

Kredi kartı kullananların yüzde 41.1’i kredi kartı ekstresinin tamamını, yüzde 37.9’u asgari tutarını, yüzde 3.6’sı asgari ile tamamı arasında bir tutarı, yüzde 2.3’ü ise asgariden az tutarı ödeyebildiğini; yüzde 15.1’i hiç ödeyemediğini belirtti.

Yüzde 57.7, yakın dönemde iş bulamayacağını düşünüyor.

Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 74.6’sı çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 71.6’sı işten çıkarılma korkusu duymadığını kaydetti. İş arayan katılımcıların yüzde 57.7’si yakın dönemde iş bulamayacağına inandığını söyledi.

Stres seviyesi 7.1

İstanbulluların stres ve kaygı seviyesi, Ocak ayına göre azaldı; stres seviyesi 10 üzerinden 7.1, kaygı seviyesi 7olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 42.2’si ekonomik durumunun, yüzde 12.5’i gelecek kaygısının, yüzde 14’ü sağlık durumunun ve Covid-19’un kaygı, stres ve üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

Yaşam memnuniyeti arttı

Yaşam memnuniyeti seviyesi, Ocak ayına göre artarak 4.8, mutluluk seviyesi 5.1 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 37’si ailesinin, yüzde 15’i sağlığının mutluluk kaynağı olduğunu belirtirken, yüzde 28.4’ü mutluluğunu yükselten bir sebep olmadığını belirtti.

Yüzde 30.6, yüksek sesli tartışmaya girdi

Katılımcıların yüzde 30.6’sı yüksek sesli tartışmaya girdi; yüzde 49,3’ü aile ortamında, yüzde 27.9’u iş ortamında tartışma yaşadı. Ocak ayına göre tartışma oranı azalırken, aile ortamındaki tartışma yine ilk sırada yer aldı.

Yüzde 71.5, tempolu yürüyüş yapıyor

Düzenli spor yaptığını belirten yüzde 19.9 oranındaki katılımcıların, yüzde 71.5’i tempolu yürüyüş, yüzde 20.8’i fitness ve vücut geliştirme, yüzde 6.3’ü ise yoga, pilates vb. aktiviteler yaptığını belirtti.

İstanbul’un 3 sorunu: Deprem, ekonomik sorunlar, ulaşım

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk 3 sorunu, yüzde 46.8’i ile olası İstanbul depremi, yüzde 45.1’i ile ekonomik sorunlar ve yüzde 37.4 ile ulaşım olarak görüldü. Bu sorunları göçmen ve mülteci ile kentsel dönüşüm sorunları takip etti.

Yüzde 92.3, kadın istihdamını destekliyor

Katılımcıların yüzde 92.3’ü, İBB’nin hizmet sağladığı alanlarda kadın istihdamının artırılmasını desteklediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 67.4’ü halkla ilişkiler personeli, yüzde 64.9’u Beyaz Masa personeli, yüzde 62.6’sı ise İETT otobüs şoförlüğü gibi halkla birebir temas kurulan noktalarda kadınların görünürlüğünün artırılmasını istediğini ifade etti.

İstanbul Barometresi, Şubat 2021 bilgilerine https:// istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.