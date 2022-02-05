İstanbullular Ve Turistler Ücretsiz İnterneti Sevdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sunulan ücretsiz internet hizmeti, İstanbul geneline yayılıyor. İBB WiFi 2021 yılında metro, köy meydanı ve Şehir Hatları vapurları başta olmak üzere toplam 850 yeni erişim noktasında kuruldu. Bu lokasyonlardan 369’unda yüksek kapasiteli ve hızlı WiFi 6 teknolojisi kullanıldı. İBB, ücretsiz internete daha fazla insanın ulaşabilmesi amacıyla, İBB WiFi’yi kamusal alanlar başta olmak üzere şehir geneline yaygınlaştırmayı hedefliyor.

EN ÇOK ÖĞRENCİLER KULLANIYOR

İnsanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB WİFİ ile kaliteli ve güvenli iletişim deneyimi sunuluyor. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli. İBB WiFi hizmeti, İstanbul genelinde en çok öğrenciler tarafından kullanılıyor.

EN ÇOK RUSLAR VE ALMANLAR BAĞLANIYOR

İBB WiFi’yi kullanan yabancı ziyaretçiler arasında ise; ilk sıralarda Rusya, Ukrayna, Almanya, Bosna Hersek, İngiltere, ABD, Hollanda, Azerbaycan ve Tunus geliyor.

EN ÇOK BAĞLANTI İSTİKLAL CADDESİ’NDE

Ücretsiz internete en çok bağlanılan lokasyonlar ise Beyoğlu İstiklal Caddesi, Mecidiyeköy, Kadıköy, Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı ile Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı.

AYLIK 30 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Halihazırda 8.740 erişim noktasında hizmet veren İBB WiFi’de; kullanıcılara günlük 2 megabit hız, 1 gigabayt kota ile aylık toplam 30 GB ücretsiz internet hizmeti sunuluyor. Günde yaklaşık 120 bin kullanıcının hizmet aldığı İBB WiFi’den, aylık ortalama 270 terabayt download (indirme) ve 30 terabayt upload (yükleme) kullanımı yapılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)