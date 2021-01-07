İstanbullular Haliç Tramvayından Çok Memnun Kaldı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın Alibeyköy-Cibali bölümü, 1 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete girmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Salgın kısıtlamaları nedeniyle bugün ilk seferini yapan tramvaydan vatandaşlar çok memnu kaldı. Hattın Alibeyköy ve Eyüpsultan’dan şehrin çeşitli noktalarına ulaşımı yarı yarıya kısalttığına değinen vatandaşlar, memnuniyetlerini ifade etti.

Eyüp ve Alibeyköy semtlerinin tramvay ve Ekim ayında açılan Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu ile bir kat daha güzelleştiğine dikkat çeken yolcular, tramvayın nostaljik bir seyahat imkanıyla Altınboynuz’un güzelliklerini yakından görme imkanı sunduğunu belirtti. İBB’ye teşekkür eden vatandaşlar, Eminönü trafiğine araçla girmeden, tramvayla Unkapanı’na kadar gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu ile Alibeyköy’de, TF2Eyüpsultan - Piyer Loti Teleferik Hattı ile Eyüpsultan’da entegre olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın Alibeyköy-Cibali bölümü, 8.8 kilometre ve 12 istasyondan oluşuyor.

Yeni İBB Yönetimi tarafından 2019’da durmuş olarak teslim alınan tramvay hattının, yüzde 50’ye yakın kısmı 1,5 yılda tamamlanarak hizmete alındı. Hattın Balat bölümündeki 1,3 kilometrelik yanlış imalat, kırılarak kazıklı sistemle yeniden inşa edildi.

Türkiye’de ilk defa katenersiz yerden enerji beslemeli raylar kullanılan hat, son teknoloji kullanılarak inşa edildi. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa Yakası’nda önemli hatları birbirine bağlayan yeni tramvay, bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçlarını da entegre etti.

Haliç sahilindeki tarihi dokuda yolcularına benzersiz bir seyahat imkanı sunan tramvay, 30 dakika süren yolculukla Haliç boyunca panaromik bir seyir keyfi yaşatıyor. Bugün yolculu ilk seferine başlayan hat, 10 gün süreyle ücretsiz hizmet veriyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)