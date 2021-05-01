İstanbullular Evinde , İBB Sahada Olacak

Tüm dünya ile birlikte Türkiye, daha önce eşine az rastlanır COVID-19 pandemisiyle 1 yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Pandemi süresince, aralıklarla yarı ve tam kapanma ilan edilen Türkiye’de, bir türlü istenilen sonuç alınamadı. Daha önceki kapanma kararlarında boş kalan kent sokak ve caddelerinde daha rahat çalışma imkanı yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu 17 günlük dönemde de tüm ekipleriyle sahada olacak. İBB ayrıca, kent hizmetlerini de aksatmayarak, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

-ULAŞIMDA SIKINTI YAŞANMAYACAK-

İBB, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf, zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların ulaşımlarında sıkıntı yaşamamaları için bir takım tedbirler aldı. Bu kapsamda, İETT ve Halk otobüsleri tüm günlerde 04.30 - 00.25 saatleri arasında, diğer ulaşım sistemleriyle entegre olacak şekilde ve Cumartesi günleri uygulanan tarifeler ile hizmet verecek. Yolculuk verileri düzenli olarak izlenecek ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli araç ilave - eksiltme revizyonları yapılacak. Herhangi bir mağduriyetin önüne geçmek adına filo emrine yeterli miktarda yedek araç ve şoför personel tahsis edilecek.

-METROBÜS VE HAVALİMANI ULAŞIMINA ARA VERİLMEYECEK-

Kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan metrobüs ile havalimanı hatları: 24 saat boyunca aralıksız çalışacak. Raylı sistemler M1, M2, M3, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarında 06.00-21:00 saatleri arasındaki seferler 15 dakika aralıklarla yapılacak. Kapanma döneminde, M6 Levent – Hisarüstü Metro Hattı ile F1 Taksim – Kabataş Füniküler Hattı ve T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı işletmeye kapalı olacak. Şehir Hatları vapurları tarifelerinde şu an için herhangi bir değişikliğe gidilmezken; İSPARK ise kapanma döneminde yol kenarlarından çekilecek ve sabit parklar minimum kadroyla çalışacak.

-FATURALAR ÖTELENDİ-

İBB’nin enerji alanındaki birimleri de tam kapanma dönemi için bazı değişikliklere gitti. İGDAŞ, vezne saatlerini 10:00-16:00 olarak revize ederken, konut ve küçük esnafın gazını borçtan dolayı kesmeyecek, sayaç kaldırma da yapmayacak. Bunun yanında fatura son ödemelerini de kapama sonrasına öteleyecek. İstanbul Enerji, İGDAŞ ve UGETAM ekipleri de sahadaki çalışmalarını sürdürecek.

-KÜLTÜREL FAALİYETLER ASGARİYE DÜŞÜRÜLECEK-

İBB bünyesindeki müzeler, kitapçı ve kafeler Mayıs ayı boyunca kapalı kalacak. Müzisyenlere destek kampanyası ve online ramazan etkinlikleri, sahne çekimleri dahil olmak üzere günlük işler devam ederken, valilik izinlerinin tamamlanması halinde İstanbul Bir Sahne dijital çekimlerine tam kapanma sırasında da devam edilecek.

-YARDIM KOLİSİ DAĞITIMINA DEVAM-

İBB’nin geçen yıl pandeminin başlaması ile hayata geçirdiği sosyal yardım kolisi dağıtma projesi bu kapanma döneminde de sürecek. Sosyal yardım (yardım kolisi dağıtım ekibi), temizlik, ofis ve teknik hizmetler, yemek üretimi ve sevkiyat hizmetleri kapsamında; Kartal ve Tekzen koli dağıtım depoları, itfaiye mutfağı ve Lojistik Destek Merkezi lokasyonlarında hizmet devam edecek.

-ALIŞVERİŞ DESTEĞİ SUNULACAK-

Tam kapanma surecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlardan talep edilmesi halinde İBB ekipleri, alışveriş̧ gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek verecek. Ayrıca, hastane, iş ve evlerine ulaşmakta zorluk çeken sağlık ve kamu çalışanlarına ulaşım konusunda yardım olunacak.

-SOKAKLARDA ANONS YAPILACAK-

İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet araçlarından yapılacak anonslarla, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına hassasiyet gösterilmesi sağlanacak. Olumsuz hava koşullarında, sokakta kalan evsiz vatandaşlar bulundukları yerden alınarak İBB’nin konaklama imkânı oluşturulan yerlere (otel, tesis) nakledilecekler. Diğer yandan, İBB’nin yetki ve sorumluluğunda kalan alanlarda, kapalı olması gereken işyerleri kontrol edilecek.

-SAĞLIK ALANINDAKİ HİZMETLERE DEVAM EDİLECEK-

İBB Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’ne bağlı; Tozkoparan, Kayışdağı (Darülaceze) ve Şehzadebaşı Tıp Merkezlerinde hasta bakımlarına randevulara devam edilecek. Evde sağlık hizmetlerinde kesinti yaşanmaması için yapılan planlamalarla vatandaşların ayağına sağlık hizmetleri götürülecek.

Darülaceze misafirlerinin hizmetinde de bir aksama yaşanmaması için vardiyalar yeni kapanma sürecine göre yeniden düzenlendi. Toplum ruh sağlığı hizmetinde (PDM/PTM), ALO 153 üzerinden alınan randevular iptal edilmeyerek yüz yüze terapi sürecine devam edilecek. Kış hizmetleri kapsamında Florya’daki misafir edilen evsiz vatandaşların Kıraç’taki merkeze aktarımı sağlandı. Sakinler, kapanma süreci bitimine kadar Boğaziçi Yönetim AŞ’den destek alınarak Florya ve Kıraç’ta bulunan merkezlerde hizmet almaya devam edecek.

-KAMP HİZMETİ VERİLMEYECEK-

17 günlük kapanma döneminde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Şile’deki kampta hizmet verilmeyecek. Bu süreçte ayrıca kapanma süresince Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi de (ÖZGEM) kapalı olacak. 2 - 14 yaş arası özel gereksinimli çocuklara meslek elemanları tarafından online/telefonla destek sunulacak ve bu bireylere yönelik sunulan ulaşım hizmetlerinde herhangi bir duruma karşı hazır araç ile şoför bekletilecek. Medikal malzeme desteği ve medikal bakım onarım hizmetlerine de ara vermeden devam edilecek. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün hizmet alanında yer alan Mahalle Evleri 17 gün boyunca kapalı kalacak. Sosyal inceleme için tüm personeller sahada görev alacak.

-TALEBE GÖRE YUVAMIZ İSTANBUL AÇIK OLACAK-

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çocuk etkinlik merkezleri (YUVAMIZ İSTANBUL) ve Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri (İSADEM) 17 günlük süreçte kapalı olacak. İSADEM’ler online eğitim sürecine başlayarak hizmet verecek. Çocuk etkinlik merkezlerinin kapanmasına istinaden hizmet alan vatandaşların aranması sonucunda kapanma süresince çalışan ebeveynlerin zorluk yaşamamaları adına; Esenyurt Çocuk Etkinlik Merkezi (YUVAMIZ İSTANBUL) açık tutulacak. Ayrıca Bahçelievler Kocasinan Çocuk Etkinlik Merkezi (YUVAMIZ İSTANBUL) sağlık çalışanlarının talebi olması durumunda hizmet verecek.

-TARİHİ ESERLERDE BAKIM ONARIM-

İBB, İstanbul’un tarihi mirasına bu kapanma döneminde bakım ve onarım hizmeti verecek. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından bakım, onarım ve temizliği yapılacak 24 eserin arasında; cami, kilise, türbe, çeşme ve han bulunuyor.

-86 BİN 850 TON ASFALTLAMA YAPILACAK-

Avrupa ve Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, 12 bin 988 tonu Anadolu Yakası’nda, 73 bin 862’i tonu da Avrupa Yakası’nda olmak üzere kent genelinde toplam 86 bin 850 ton asfalt dökecek.

-ÜST GEÇİT VE OTOPARKLARDA DÜZENLEME-

17 günlük kapanma döneminde Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca, her iki yakada da alt - üst geçitlerde, otoparklarda, asfalt, sokak ve caddelerde yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapacak.

-ERKEN TARİHTE BİTECEK-

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, tam kapanma kararında dolayı erkenden bitirilebilecek. Kadıköy Fikirtepe İmar Ulaşım Yolları İnşaatı, Kadıköy Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda Arası Deniz Yapısı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Başakşehir Ispartakule Mevkii TCDD Hattı Karayolu Üstgeçidi İşi, Kadıköy, Fikirtepe Rampa Köprüsü'’de yürütülen çalışmalar planlanan tarihten daha erken yani 20 Mayıs 2021'’e bitirilmiş olacak. Büyükçekmece Alkent 200 Mahallesi Hadımköy - İstanbul Caddesi - Yiğittürk Caddesi Kesişimi Yaya Üstgeçidi İnşaatı ise 30 Ağustos 2021'’de tamamlanacak.

-DİĞER BİRİMLER DE GÖREV BAŞINDA OLACAK-

17 günlük tam kapanma döneminde sahada olacak diğer İBB birimlerinin gerçekleştireceği işlerden satır başları şöyle:

BELTUR AŞ: Hastanelerdeki faaliyetlerini sürdürecek. Gazhane inşaatına devam edecek.

İSYÖN AŞ: Gürpınar Su Ürünleri Halinde Cumartesi ve Pazar geceleri haricinde beş gün mezat devam edecek. Kurban satış ve kesim alanlarının bakım, onarım işleri kapsamında İBB ilgili birimleri bu alanlardaki çalışmalarını sürdürecek. Kemerburgaz serasında fide üretim faaliyeti, yetişen ve dışarıdan tedarik edilen fidelerin dağıtım işleri ve bu kapsamda görevli olanların çalışması devam edecek.

HALK EKMEK AŞ – HAMİDİYE AŞ: Kapanma döneminde normal çalışma temposu ile üretim ve dağıtıma devam edecek.

İSTTELKOM: Veri merkezi, wifi ve telsiz hizmetleri, bayram dahil devam edecek.

İSTAÇ AŞ: İstanbul'daki yaklaşık 245 hastane bahçeleri ve çevrelerinin temizliği yapılacak. Yoğun trafikte zor girilen veya girilemeyen noktaların daha hassas temizliği yapılacak. Bazı İlçe belediyeler ile ortak koordinasyonla beraber, ilçenin merkezi yerlerinde toplu temizlik yapılacak.

İSFALT AŞ: Başta, Silivri, Sisli, Bakırköy, Beylikdüzü olmak üzere, İSKİ’nin açtığı yerlerin kapatılmasına öncelik verilecek. Ayrıca İBB’nin alt yapısını sıfırdan yaptığı yolların inşaatına devam edilecek.

İSBAK AŞ: Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde; trafiğin azalması ile tünel bakımları ve kavşak kontrol sistemlerinin kurulumuna hız verilecek.

Anadolu ve Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürlüğü: E-5, TEM ve FSM Köprüsü, bağlantı yolları, kavşak, refüjlerde; toprak serimi, çalıların dikimi ve sulama çalışmaları yapacak.

Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı: Sahipsiz hayvan rehabilitasyon faaliyetleri, hasta ve yaralı hayvan ihbarlarına müdahale ve sahipsiz hayvanlara yönelik besleme hizmetleri devam edecek. Çiftçilere yapılan ‘Yazlık Fide Desteği’ kapsamında fide almaya hak kazanan çiftçilere, fide dağıtımları aksamadan yapılacak.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı: Cenaze hizmetlerinde bir aksama yaşanmaması için ekipleri görevinin başında olacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü: Gençlik ve spor hizmetleri kapsamında; yaklaşık 30 personelle Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde yer alan stüdyolarda 30 Nisan - 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Evde Egzersiz” canlı yayın hizmetiyle yaklaşık 200 bin kişiye erişim hedefleniyor.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)