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İstanbullu Afete Karşı Bi̇li̇nçleni̇yor

İBB, Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor. İstanbullu, depremin yanı sıra sel, yangın ve tsunami gibi afetlerle mücadelede bilinç kazanıyor. Nisan ayında başlayan eğitimlerde bugüne kadar 3 bin 715 İstanbullu, afetlerde karışılabilecekleri risklerle ilgili bilgilendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 16:05
İstanbullu Afete Karşı Bi̇li̇nçleni̇yor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Nisan 2022’den itibaren afet bilincini artırmak ve İstanbul’u depreme dayanıklı bir kent haline getirmek hedefiyle ‘Afet Farkındalık ve Güç Birliği Seminerleri’ düzenliyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve Enstitü İstanbul İSMEK’in işbirliğiyle hayata geçen eğitimler; Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Arnavutköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Adalar, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerindeki 141 ayrı eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Devam eden eğitimlerden bugüne kadar 3 bin 715 İstanbullu karşılaşabilecekleri risklerle ilgili bilgilendirildi.

DEPREM, NÜKLEER TEHDİT VE DAHA FAZLASI

Afet Farkındalık ve Güç Birliği Semineri’nin kapsamına deprem, sel ve yangın durumlarında güvenliği artırıcı bilgiler dahil ediliyor. Karşılaşılan problemlere çözüm getirme ve kendi potansiyelini keşfederek afetlere karşı dirençli olmanın yolları anlatılıyor. Bunun yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlerden (KBRN) ve tsunami gibi ikincil afetlerden de bahsediliyor.

Seminerde ayrıca, yapı güvenliğiyle ilgili bilgiler paylaşılıyor. İstanbulluların deprem endişesi duymadan yaşayabilmesi için İBB’nin hizmete aldığı binatespiti.ibb.istanbul ve istanbulyenileniyor.com’un getirdiği kolaylıklar anlatılıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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