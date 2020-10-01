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İstanbulkart, Masterpass İle Kolayca Yüklenebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM AŞ ile ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard, İstanbullular’ın hayatını kolaylaştırmak için bir araya geldi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
01 Ekim 2020 Perşembe 12:46
İstanbulkart, Masterpass İle Kolayca Yüklenebilecek
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 İşbirliği sayesinde İstanbulkart bakiyeleri, mobil uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve güvenli bir şekilde doldurulabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BELBİM, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak üzere, ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard ile işbirliğine gitti. İki şirket arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle, Mastercard’ın online temassız ödeme çözümü Masterpass, BELBİM’in ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasına entegre edildi. Bu sayede İstanbul’da her gün, toplu taşıma kullanan 15 milyon vatandaş, BELBİM’in geliştirdiği ‘İstanbulkart Mobil’ uygulaması üzerinden, Masterpass’e kayıtlı banka ya da kredi kartları ile tek tıkla yükleme yapabilecek. Böylece her yükleme sırasında banka kartı veya kredi kartı bilgilerini yeniden girilmesi zahmetinden de kurtulanacak. Süreç, önümüzdeki dönemde, abonman yüklemelerinden rutin İstanbulkart TL yüklemesine varıncaya kadar, bu ödeme yönetimini kullanan vatandaşlara farklı armağan ve indirimli ödeme seçenekleri de sunacak.

“Amacımız tüm İstanbulkartlılar’a kazanç sağlamak”

Konu ile ilgili bilgi veren BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz şunları söyledi:

“Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehri olarak da öne çıkıyor. Türkiye’deki yaklaşık her 4 kişiden 1’i İstanbul’da yaşıyor. BELBİM, 33 yıldır İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak çözümleri geliştiren bir teknoloji vizyoneri. Dijitalleşme vizyonumuz ve finansal teknolojimizle İstanbulluların yaşamını kolaylaştırmak hedefiyle İstanbulkart’ı geleceğe taşıyoruz. Erişilebilir ve pratik yükleme işlemleri için, son olarak, ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamamıza Masterpass kart saklama hizmetini entegre ettik. Amacımız, tüm İstanbulkartlılar’a, kartları ile harcarken de kartlarına yükleme yaparken de kazanç sağlamak. Mastercard ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile hızlı, konforlu ve pratik işlem altyapısı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise “Mastercard olarak, hayatın her anında, vatandaşların ödeme adımını en güvenli hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesi için çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız bir araştırma, kart yükleme adımında daha hızlı ve daha kolay çözümlerin talep edildiğini ortaya koymuştu. BELBİM ile işbirliğimiz sayesinde hem İstanbulkart yükleme süresi kısalacak hem de vatandaşların araca bindiklerinde duymaktan hoşlanmadıkları ‘yetersiz bakiye’ sesi ortadan kalkacak” dedi.

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