İstanbulkart Artık Kişiye Özel

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbulkart 2019 yılından bu yana, ‘Şehrin Yaşam Kartı’ vizyonuyla ulaşım dışı alanlarda kullanılmaya başlandı. Toplamda 22 milyon aktif kullanıcısı olan İstanbulkart’ın birçok yerde alışveriş özelliğine sahip olması kartta bakiye miktarını artırdı. Bu nedenle İstanbulkart’ı kişiye özel kılmak isteyen İBB, İstanbulkart’ta yeni bir düzenlemeye gidiyor. “İstanbulkart artık sana özel” mottosuyla hareket eden İBB, anonim kartları da kişiye özel kılacak. Bu sayede vatandaşın bakiyesini güvence altına alan İBB, aynı zamanda vatandaşı birçok kampanyadan faydalandıracak.

BEDAVA ULAŞIM İÇİN ŞART

İBB’nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart’ın kişiye özel olması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

HANGİ KARTLARI KİŞİSELLEŞTİRMEK GEREKİYOR?

İstanbulkart’ta birden fazla farklı kart modeli mevcut. Kişiye özel kartlar arasında; İndirimli İstanbulkart, Ücretsiz kart, Mavi Kart, Sosyal Destek Kartları, Personel (PDKS) kartı, Dijital İstanbulkart var. Ancak kişiye özel olmayan ‘Anonim Kart’ denilen, üzerinde isim yazmayan ve kullanıcıya tanımlı olmayan kartların da 31 Aralık 2022 tarihine kadar kişiselleşmesi gerekiyor. Kişiselleşmeyen kartların kullanılamayacağını belirten BELBİM AŞ. Genel Müdürü Nihat Narin, “Artık İstanbulkart’ların her biri kişiye özel olacak. Bu sayede kullanıcıların bakiyelerini koruma altına alacağız. Siz kredi kartınızı kaybettiğinizde ne yapıyorsunuz? Hemen bankayı arıyorsunuz ve engelliyorsunuz. Şimdi İstanbulkart’ı böyle bir olay yaşadığınızda çok rahatlıkla 153’ü arayarak oradaki bakiyenizi güvence altına alabilirsiniz.” dedi.

Kişiselleştirmenin sadece bakiye koruması değil özel kampanyalardan yararlanmak için de gerekli olduğuna dikkat çeken Nihat Narin, “ Kartınızı kişiselleştirirseniz, özel günlerde ulaşımı bedavaya alabilirsiniz. Plajlara, müzelere gitmek gibi birtakım kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz. Örneğin, 9 öde 10 geç… Mesela bu da bir faydadır ya da bir kahve satan dükkana gittiğinizde, o kahve dükkanının mobil uygulamasına İstanbulkart’tan para yüklediğinizde bir kahveyi bedavaya almak gibi birtakım kampanyalardan faydalanabilirsiniz.” dedi.

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?

İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için şu adımlar takip edilmeli. İstanbulkart Mobil’e giriş yapılarak ana sayfadan Kart ekle alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da www.bireysel.istanbulkart. istanbul adresinde gerekli bilgileri doldurarak. Ya da www.kisisellestirme. istanbulkart.istanbul adresinde gerekli bilgiler doldurularak. Aplikasyon ya da internet üzerinden yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153’ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.

KİŞİSELLEŞTİRMENİN FAYDALARI NELER?

İstanbulkartı kişiye özel kılmanın, bakiye güvenliği sağlamasının yanında birçok faydası bulunuyor. Bunlardan bir kaçını şöyle sıralamak mümkün:

29 Ekim itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz’dan sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiği takdirde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade edilecek.

1 Eylül’de başlayacak kampanya ile daha önce market alışverişini İstanbulkart ile yapmamış olan kullanıcılara 150 TL’lik market alışverişlerinin 30 lirası iade edilecek. 18 Temmuz sonrası satın alınan İstanbulkart’ını kişiselleştiren kullanıcılara ilk geçişler iade edilecek. Starbucks Mobil hesabına İstanbulkart’ı ile 50 TL yükleyen kullanıcılara 10 TL nakit iadesi olacak. Beltur’da kendisine özel İstanbulkart’ı ile ödeme yapan kullanıcıların ödeme yaptıkları tutarın yüzde 10’u iade edilecek.

İSTANBULKART NERELERDE KULLANILIR?

İstanbulkart ile bugüne kadar 2,5 milyon İstanbullu tarafından ulaşım dışı 19 milyon işlem gerçekleşti. Ulaşım dışı ödemelerde ise 12 milyonu marketlerde gerçekleşti. Ulaşım dışı ödeme işlemleri geçen yıla göre 2,5 kat arttı. İstanbulkart ile Getir ve Starbucks uygulamalarında NFC ile bir milyondan fazla işlem yapıldı.

Zincir marketler, kafe-restoranlar, İş Bankası POS’larının geçtiği tüm mağaza ve akaryakıt istasyonları, online alışveriş siteleri, İSPARK, otomatlar ve Halk Bakkallar.

DİJİTAL BAKİYE

İstanbulkart Mobil’den kartlar kişiselleştirilebildiği gibi tüm ulaşım ödemeleri de QR kodla ödenebiliyor. Bunun yanında bakiye sorgulama, İstanbulkart’a TL/abonman yükleme, NFC ile talimat tanımlama gibi özellikleri de bulunan İstanbulkart Mobil uygulamasının aktif 3 milyon kullanıcısı bulunuyor. İstanbulkart Mobil tam 8 milyon kez telefonlara indirildi. Yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın olan İstanbulkart Mobil’in kullanıcılarının yüzde 30’u 18-24 yaş arasındayken; yüzde 29’u 25-34 yaş arasında bulunuyor. İstanbulkart Mobil ‘Dolu Dolu TL Yükle’ özelliği ile faizsiz ya da uygun faizli olarak Dijital Bakiye (nakit destek) alınmasını sağlıyor. Dijital Bakiye kampanyasından bugüne kadar 22 milyon İstanbullu faydalandı.