İstanbul’dan Uçak Bileti Alıp Kaçmak Artık Daha Kolay !

Son dönemde adı sıkça duyulan uçak bileti satış uygulaması https://ucuzucuyorum.com dün Demirören Ajansı başta olmak üzere çok sayıda ajansın haberine göre oldukça yenilikçi bir uygulama başlatarak kredi kartı kullanmadan bilet alabilme imkanı sunarak sektörde büyük bir yeniliğe imza atmış oldu.

Demirören Haber Ajansı’nın duyurduğu habere göre kredi kartı olmayan , kart limiti alacağı bilet için yeterli olmayan ya da kartındaki limitin azalmasını istemeyenler artık uçak biletlerini uçuş finansmanı ile kart numarası girmeden ve sadece TC Kimlik numaraları ile satın alarak uçabilecekler.

Ucuzucuyorum ve Kuveyttürk İşbirliği ile

Haberin ilerleyen kısmında tüketicilerin ister yurt içi isterlerse de yurt dışı noktalara uçak bileti alabilecekleri belirtilirken 6 aya kadar da taksit imkanı olması da bu yeni uygulamanın bir başka avantajı olarak görüldü.

Bilet satış uygulaması yeni ödeme yöntemi ile ilgili tüm soru işaretlerine aşağıdaki bağlantı adresinden cevap verdi. Kredi kartı olmadan uçak bileti almak isteyenlerin okuması gereken detayların hepsi https://ucuzucuyorum.com/pesin-ucun-taksitli-odeyin-limitiniz-azalmasin adresinde.

Kartsız Uçak Bileti Bugün Başlıyor !

Bilet satış uygulaması akşam saatlerinde ise Facebook , Instagram ve Twitter’dan eş zamanlı bir paylaşımla yeni uygulamanın bugün hayata geçeceğini duyurdu. Yeni yöntemle biletlerini alarak İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenler ;

https://ucuzucuyorum.com/istanbul-ucak-bileti adresinden bilet fiyatlarını kontrol ederek uçak biletlerini alabilirler.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)