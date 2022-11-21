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İstanbul’daki Özbekler Bağcılar’da Buluştu

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Özbek Kültür Gecesi'nde İstanbul’da yaşayan her yaştan Özbekistanlı bir araya geldi. Ünlü Özbek sanatçıların konser verdiği ve Özbekistan milli yemeklerinin ikram edildiği gecede davetliler unutulmaz anlar yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:42
İstanbul’daki Özbekler Bağcılar’da Buluştu
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Bağcılar Belediyesi, dün akşam çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İstanbul’da yaşayan Özbekler, Başkanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen Özbekistan Kültür Gecesi’nde buluştu. Her yaştan davetli, program başlamadan önce ellerinde Türkiye ve Özbekistan bayraklarıyla salonu doldurdu. Yoğun ilgi gören etkinliğe Özbekistan İstanbul Başkonsolosu AmirsaidAgzamhodcaev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı İdris Güllüce, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in sivil toplum kuruluşlarından sorumlu danışmanı Muharrem Erdal, Özbekistan Kültür Dayanışma ve İş Birliği Derneği Başkanı Çokay Koçarile iş adamları da katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Hem tarih hem kültür olarak ortak değerlerimiz var

İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Agzamhodcaev, “Çok güzel bir gece yaşıyoruz. Buradaki amacımız Özbekistan kültürünü tanıtmak ve Türkiye kültürüyle ne kadar yakın olduğunu göstermek. Şu anda Özbekistan ile Türkiye arasında yeni bir sayfa açılıyor. Bugün burada sadece kültür akşamı değil turizm çalışmalarımızı ve yatırım konusunda imkanları gösteren stantlarımız da var. İlişkilerimizi geliştireceğiz ve ileriye taşıyacağız” dedi.

Muharrem Erdal ise “İstanbul’da yaşayan Özbekistanlı kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Özbekistan ile aramızda hem tarih hem kültür olarak ortak değerlerimiz var. Ülkemizdeki Özbek kardeşlerimizle huzur içinde yaşıyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Erdal’a yöresel kıyafet giydirildi.

Ünlü sanatçılar konser verdi

Sahneye çıkan Özbekistanlı ünlü sanatçılar, bir konser verdi. Salonu dolduran izleyiciler de Türk ve Özbek şarkılara eşlik etti. Gecenin sonunda katılımcılara Özbekistan milli yemekleri de ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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