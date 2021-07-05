     İstanbul’da Senfonik Yaz Konserleri Başladı         

Şef Cem Mansur yönetiminde, gitarda solist Murat Usanbaz’ın yer aldığı konserde; F. Mendelssohn’un "Bir Yaz Gecesi Rüyası’dan üç bölüm, J. Rodrigo’nun Gitar Konçertosu “Aranjuez", M. Mussorgsky’nin “Çıplak Dağda bir Gece” adlı eseri seslendirildi.

4 Temmuz Pazar akşamı Beylikdüzü Amfi Tiyatro’da ücretsiz olarak tekrarlanan konserlere müzikseverler büyük ilgi gösterdi. En popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisi, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul’un iki yakasındaki açık alanlarda devam edecek.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken, parklardaki konserler ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)