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İstanbul’da Kuvvetli Lodos Etkili Olacak

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, Cuma akşam saatlerinde etkisini gösteren Lodos’un Marmara bölgesinde dört gün boyunca ile etkili olması bekleniyor. AKOM, hafta sonu şiddetlenecek fırtına nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşı tedbirli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2021 Cumartesi 10:54
İstanbul’da Kuvvetli Lodos Etkili Olacak
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 İBB AKOM tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde; Cuma akşam saatlerinden itibaren Lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenerek esen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanak yağmurla neden olacağı tahminine yer verildi. Fırtına şiddetinin saatte 30-70km hızda etkili olması beklenirken, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde sağanak yağmur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıkların 18°C’lere kadar yükselmesi bekleniyor. 

      HAFTA BAŞINDA ŞİDDET ARTACAK   

    AKOM tahminlerinde, esen rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetini saatte 60-90 km şiddetine ulaşabileceği yorumu yapıldı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 

     AKOM: VATANDAŞ TEDBİRLİ OLMALI

      Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeni ile AKOM, yaşanması muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşa tavsiyede bulundu. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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