İstanbul’da Kuvvetli Lodos Etkili Olacak

İBB AKOM tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde; Cuma akşam saatlerinden itibaren Lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenerek esen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanak yağmurla neden olacağı tahminine yer verildi. Fırtına şiddetinin saatte 30-70km hızda etkili olması beklenirken, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde sağanak yağmur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıkların 18°C’lere kadar yükselmesi bekleniyor.

HAFTA BAŞINDA ŞİDDET ARTACAK

AKOM tahminlerinde, esen rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetini saatte 60-90 km şiddetine ulaşabileceği yorumu yapıldı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

AKOM: VATANDAŞ TEDBİRLİ OLMALI

Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeni ile AKOM, yaşanması muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşa tavsiyede bulundu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)