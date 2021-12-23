İstanbul’da Kars – Ardahan – Iğdır rüzgarı

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Orhan Çerkez, Iğdırlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanvekili Celal Karaali, Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanı Oruç Oymak ve Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Gürsel İlgüz tarafından organize edilen Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri yağmura rağmen yoğun ilgiyle karşılandı. 16-19 Aralık tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Kars, Ardahan ve Iğdır’a ait kaz eti, kaşar peyniri, Kafkas arısı balı, bölgeye ait yemek çeşitleri gibi pek çok yöresel ürün İstanbulluların beğenisine sunuldu. Ayrıca etkinlikte 2021 Miss Turkey Kaz Güzellik Yarışması ve Bal Güzeli Yarışması renkli anlara sahne oldu.

MÜZİK VE DANS ZİYAFETİ

Etkinlikte yöresel ürünlerin yanı sıra bölgeye ait müzikler ve danslar da damgasını vurdu. 4 gün boyunca devam eden müzik ve dans ziyafetinde Hoçvan Halk Oyunları ekibi , Kafkas Halk Dansları, Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları ekibi, ozanlar ve âşıklar sergiledikleri performanslar etkinliklere renk kattı.

YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALADI

68 yazarın yazarlar 4 gün boyunca kitap imzaladıkları tanıtım günlerinde şairler de şiir okuyarak etkinliğe renk kattılar.

PANELLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Tanıtım günleri çerçevesinde düzenlenen; Âşık Şenlik Âşıklar Bayramı, Kura Nehri Paneli, Kars’ın Var Olan Bilinmeyen Değerleri Paneli, Sarıkamış Şehitleri Paneli, Abul Hasanı Harakani Paneli, Yine Iğdır Metzamor Nükleer Santrali Paneli ve Âşıklar Bayramının Kapanış Programı gibi yoğun ilgi gördü.

Tanıtım günlerinin Komite Başkanı Orhan Çerkez, Başkan Yardımcıları Celal Karaali, Gürsel İlgüz, Oruç Oymak ve yönetim kurulu üyelerinin konuk ve hemşerilerini girişte karşıladığı etkinliğe iş ve siyaset dünyasından birçok önemli isim katılım gösterdi.

Konuklarla yaptığımız özel röportajları izlemek için : KARS - ARDAHAN - IĞDIR TANITIM GÜNLERİ | 2021 - İSTANBUL

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)