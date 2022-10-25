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İstanbul’da İş Arayanlar Dikkat! Bu Sektörler İstihdam Sağlıyor

Özellikle İstanbul’da aktif iş arayanlar için bu sektörler oldukça fazla istihdam sağlıyor. İstanbul’da ikamet ediyor ve aktif iş arayışınız bulunuyorsa detaylara mutlaka göz atın.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2022 Salı 13:18
İstanbul’da İş Arayanlar Dikkat! Bu Sektörler İstihdam Sağlıyor
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İşverenler tarafından açılan binlerce iş ilanı bulunuyor. Her sektörden çeşitli firmalar personel alımı yapıyor. Pozisyonlar ise genellikle değişiklik gösterebiliyor. Bu pozisyonlar arasında;

  • Tekstil
  • Şoför
  • Muhasebe
  • Sekreter
  • Otomotiv
  • Kuaför
  • Vasıfsız
  • Aşçı
  • Garson

gibi pozisyonlarda sirkülasyon oldukça fazla gözlemleniyor. Hala aktif iş arayışı içerisinde iseniz ve İstanbul’da ikamet ediyorsanız bu pozisyonlardaki iş ilanlarına mutlaka göz atın.

En fazla istihdam sağlayan sektörlerdeki ve pozisyonlardaki iş ilanlarına ulaşmakta oldukça kolay. Son zamanlarda işverenler tarafından oldukça fazla tercih edilen isinizburda.com iş ilanları sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Şoför, otomotiv, tekstil, muhasebe ve daha onlarca sektörde 3000’den fazla aktif iş ilanı bulunuyor. Bu ilanlara ulaşmak kadar başvurmakta oldukça kolay.

İlanlarda yer alan iletişim numaralarından şirket yetkililerini arayarak iş hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Yeteneklerinizden, tecrübelerinizden bahsedebilir şirket hakkında bilgi alabilirsiniz. Anadolu yakası iş ilanları ve Avrupa yakasındaki iş fırsatlarına da kolayca ulaşabilir bölgenizin haricinde yakın semtlerdeki işleri de inceleyebilir hatta başvurabilirsiniz.

İstanbul’daki iş ilanlarını incelemek ve başvurmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin. İş fırsatlarını kaçırmayın.

https://www.isinizburda.com/istanbul-is-ilanlari

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