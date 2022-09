İstanbul’da Eğitim Yılı Sorunsuz Başladı

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı, İstanbul genelinde sorunsuz başladı. Şehir genelinde 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmen, 6.840 okulda yeni eğitim –öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başladı. 16 bin servis aracının trafiğe çıkarak 300 bir öğrenciyi taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sorunsuz bir şekilde başlaması için sabah saatlerinden itibaren teyakkuzdaydı. Şehir genelindeki ulaşım hizmetleri ve trafik akışı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’ndaki Ulaşım Yönetim Merkezi’nden (UYM) yönlendirildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İBB ulaşım birimleri, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları ile İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sinar’ın İstanbul’un trafik yönetimi ve koordinasyon için saat 07.00’den itibaren UYM’de görev başında olduğunu söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



TRAFİK YOĞUNLUK ORTALAMASI YÜZDE 50’DE KALDI

İstanbul’da trafik açısından 2021 yılından daha iyi bir okul başlangıcı yapıldığını, trafik yoğunluğunun en fazla yüzde 60’ı gördüğünü, sabah 09.00’dan sonra yüzde 50’lerin altına gerilediğini ifade eden Gökce, şu bilgileri paylaştı:

“Okulların ilk günü itibariyle bir önceki yıl yüzde 56 olan sabah yoğunluk ortalamamız da bugün yüzde 50’ye düştü. Bunda aldığımız tedbirlerin, İstanbul Valiliğimizin ve ulaşım esnafımızın ilgili birimleriyle koordineli çalışmanın ve toplu ulaşımı 06.00 – 14.00 saatleri arasında ücretsiz yapmamızın etkisi var. Toplu taşıma araçlarının kullanımında bir miktar artış yaşandı, ancak karşılanmayacak yoğunluklar oluşmadı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre bir miktar daha iyi ve daha başarılı bir ilk gün başlangıcı yaptığımızı söyleyebiliriz.”

Buğra Gökce, sabah saatlerinde İstanbul genelindeki trafik akışını etkileyecek 4-5 tane kaza ve arızalanma yaşandığına dikkat çekerek, tüm bu olumsuzluklara ekiplerin sahadaki çekicilerle anında müdahale ettiğini ve ulaşımda akışkanlığın sağlandığını kaydetti. Gökçe, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla toplu ulaşım araçlarını kullanan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz” dedi.

AKŞAM SAATLERİNDE BEŞİKTAŞ ÇEVRESİNE DİKKAT!

Akşam saatlerinde trafiğin daha uzun saatlere yayılacağı için yine ciddi bir yoğunluk beklenmediğini belirten Gökce, “Beşiktaş Stadyumu’nda akşam trafiğin pik saatleri olan 19.00’da oynanacak futbol müsabakası nedeniyle bir yoğunluk olabilir. Türkiye Futbol Federasyonu’na yoğunluğun daha az yaşanması için maç saatinin ileri bir saate alınması için başvuruda bulunduk. Özellikle Beşiktaş, Şişli bölgesinde o saatlerde bulunacak vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını ve alternatif güzergahlar ile toplu ulaşımı kullanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

3 BİN KAMERA İLE ANLIK TAKİP

İstanbul trafiğini sabah saatlerinden itibaren 3 bin kamera ile takip ettiklerini belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da “Trafik akışını an be an takip ederek olumsuzlukların giderilmesi için anında müdahale ediyoruz. Beklediğimizden daha az bir yoğunluk ve sağlıklı bir okul başlangıcıyla sabah saatlerini tamamladık. Akşam saatlerinde de şehir genelindeki ulaşım ve trafik akışını yönlendirmek için burada, görevimizin başında olacağız” dedi.

TOPLU ULAŞIMA EK 2 BİN 248 SEFER KONULDU

Toplu ulaşım araçlarının okulların ilk günü kış tarifesine geçerek sefer sayılarını artırdığı bilgisini paylaşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy ise, “Metro İstanbul olarak bugün 332 ek sefer koyduk ve yolcu kapasitemizi yüzde 15 artırdık. İETT de 2 bine yakın ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyor. İstanbulluların bugün daha çok toplu ulaşımı tercih ettiğini görüyoruz. T1, T4 tramvay hatlarımız ile M1, M4 metro hatlarımızda sabah saatlerinde belirli bir yolcu yoğunluğu yaşandı. Ama peronda kalan yolcumuz olmadı, sıkışıklıkları da ek seferlerle azalttık. Toplu ulaşımda her şey yolunda gidiyor” dedi.

Okulların Açılması Nedeniyle Alınan Tedbirler

• Okulların açıldığı gün (12 Eylül 2022 Pazartesi günü) 06:00 – 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz hizmet veriyor.

• Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanıyor.

• 12 Eylül Pazartesi günü okul servis araçları İSPARK A.Ş.’nin okul çevrelerindeki 89 otoparkından tam gün ücretsiz park edebiliyor.

• Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümleniyor.

• Mobil EDS araçları ile birlikte İBB denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapıyor.

• Trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek üzere Jandarma Trafik, Asayiş Önleme Müdahale, Suç Önleme ve Araştırma Devriyeleri ile okulların önleri ve yakınlarında yeterli sayı ve personelle tedbir aldı.

• Trafik Güvenliği açısından önem arz eden okullarda polis, jandarma ile İBB ve ilçe belediyelerinin zabıtaları görev yapıyor.

• Okulların açılması ile birlikte trafik akışının işlerliğinin en iyi şekilde sağlanması için, internet, mobil platformlar, ‘Değişken Mesaj Sistemleri’nde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıyor.

• Sinyal direklerine 1 hafta süreli ‘BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM’ levhası asıldı. 6.826 hemzemin yaya ve 2.850 hemzemin okul geçidinde 1.115 adet «Önce Yaya» sembolü uygulaması yapıldı.

• Sabah yoğun saatlerde yeterli sayıda zabıta memuru okul çevrelerinde görevlendirildi. Emniyet güçleriyle koordineli olarak trafik denetimleri yapıldı.

•Kazalara anında müdahale edildi. İBB, emniyet ekiplerine yardımcı olacak 12 çekiciyi sahada hazır tutuyor.

• Devamı zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanıyor. (22:00-05:00 arası). Şantiyelerde okulların açıldığı hafta gündüz çalışma yapılmıyor. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırıldı, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlandı.

•Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmaların bitirilmesi sağlandı.

• Servise çıkacak araçların, şoförlerin ve rehber personelin ilgili mevzuat kurallarına uygun çalışması için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

• Okul Servis Aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutuluyor. İBB ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere de alkol ve uyarıcı madde testi yapıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 192 bin 392 şoför (taksi, minibüs, servis vb.) adayına test yapıldı. Test yapılan kişilerden 7.823 tanesinin testi pozitif sonuçlandı ve şoförlük yapmaları engellendi.

• Okul servis araçlarının öğrenci indirme-bindirme ve paklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için gerekli kolaylık sağlanıyor.

• Okullara bilgilendirme yapılarak, okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına Rehber Personel ve Öğretmenlerden oluşan “Okul Geçidi Görevlileri” kontrolünde girişleri sağlandı.

• Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgileri servis şoförlerine verildi, velilere duyuru yapıldı.

• Veliler https://tuhim.ibb.gov. tr adresinden kayıtlı şoför sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama gibi hizmetlerin faydalanabiliyor.

• Okul servis şoförlerinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri https://tuhim.ibb. gov.tr adresinden kontrol ediliyor. İBB Ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek bu konuda bilgilendirme yapıyor ve hazırlanan broşürler velilere dağıtılıyor.

• Taşıma sınırının üstünde öğrenci taşınmaması, indirme-bindirme yerleri dışında öğrencilerin indirilmemesi, servis araçlarına, ‘ÇÖZÜM MERKEZİ ALO 153’ yazısının asılması sağlandı.

• Okul Servis Araçları ve Servis Şoförlerinin kontrolleri okul önlerinde ve yol güzergâhlarında yapılıyor. Korsan servis araçlarına izin verilmiyor.

• 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Okullarda ve Trafik Eğitim Parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

• Okullar açılmadan önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgileri (özellikle okul çevrelerinde yaya geçitlerinde yatay-dikey işaretleri) onarıldı. Premark (yatay işaretleme) uygulamaları bitirildi.

• Ulaşım Akademisi kapsamında okul servis şoförlerine eğitimler düzenlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )