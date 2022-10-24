İstanbul’a Seyahat Etmeyi Düşünenlere Tavsiyeler

İstiklal Caddesi'nde Yürümek

İstanbul’un önemli ve meşhur caddeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi, İstanbul seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerdendir. Dizilere ve filmlere de konu olan bu cadde, 1,5 km boyunca uzanan ve bir tarafı Taksim Meydanı’na ulaşan bir cadde olarak öne çıkar. Kültürel ve sosyal açıdan zengin olan İstiklal Caddesi’nde özel bir yürüyüş yaparak bölgenin tüm dokusunu hissedebilirsiniz. Yürüyüş sırasında özel sokak lezzetlerini keşfetmeyi unutmamalısınız.

Balat Sokaklarında Gezinmek

Tarih ve kültürün enfes bir birlikteliğini keşfetmek isterseniz, Balat sizin için doğru lokasyon olacaktır. Fatih ilçesine bağlı olan bu semt, Haliç’in hemen yanında yer alır. Rumca ‘’Palation’’ kelimesinden türeyen Balat, geçmişte Yahudi ağırlıklı bir nüfusa sahip olmasıyla bilinir.

Yıllar içerisinde kozmopolit hale gelen semtin sokaklarında keşif gezintileri yapabilirsiniz. Fener Rum Patrikhanesi, Aya Nikola, Rum Ortodoks Kilisesi ve Balat Ahrida Sinagogu gibi muazzam yerleri görebilirsiniz. Aynı zamanda camiler, kültür evleri ve tarihi çarşıları da gezerken keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Mısır Çarşısı’nda Alışveriş Yapmak

Mısır Çarşısı, 360 yılı aşkın süredir İstanbul’da yer almaktadır. İsminin ortaya çıkmasında, çarşının Mısır’dan alınan vergilerle inşa edilmesinin önemli payı olduğu bilinir. Tarihin farklı dönemlerinde yangınlarla karşı karşıya kalan bu özel çarşı, İstanbul’un en canlı ve mistik mekanlarından bir tanesidir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de çarşı olarak kullanılan Mısır Çarşısı; seramik, baharat, kuruyemiş, kuyumculuk ve gıda sektöründe hizmet veren dükkanlara ev sahipliği yapar. Turistlerin uğrak adreslerinden olan Mısır Çarşısı’nı keşfederek siz de keyifli bir alışveriş yapabilirsiniz.

Kapalıçarşı Hanlarını Keşfetmek

İstanbul’un dünyaca ünlü simgelerinden biri olan Kapalıçarşı, yılda 100 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapar. Bu özel yerde, Türkiye’nin en değerli yapılarını görebilirsiniz. 4 bin dükkan ve 14 han ile ticari ve turistik bir merkez olan Kapalıçarşı’nın toplam 22 ayrı kapısı vardır. İstanbul’un hareketli ve kalabalık alanları arasında bulunan Kapalıçarşı, hem hanları hem de kendine has atmosferiyle dikkat çeker. Burada birbirinden değerli keşifler yapabilir ve tarihi hissedebilirsiniz.

Çamlıca Tepesi’ne Çıkmak

Çamlıca Tepesi, İstanbul’un en önemli tepelerinden birisidir. Yeşil bölgeleri, temiz havası ve eşsiz manzarası ile dikkat çeken Çamlıca Tepesi, 268 metre yükseklikte yer alır. Görsel zenginliği ile görenleri kendine hayran bırakan bu tepe, belli başlı mekanları ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatabilecek güce sahiptir. İstanbul’a seyahat etmeyi planlıyorsanız, Çamlıca Camii ve Çamlıca Tepesi’ni mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

Aya Yorgi Kilisesi’ni Ziyaret Etmek

Büyükada’da yer alan Aya Yorgi Kilisesi, 1751 yılında inşa edilmiştir. Rum Ortodoks inanışının önemli merkezleri arasında bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nin, Kapadokyalı Aziz Georgios adına inşa edildiği bilinmektedir. Adalar içerisinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak adreslerindendir.

Pierre Loti’de Kahve Keyfi

Haliç manzarasına sahip olan Pierre Loti, ismini Fransız Yazar Pierre Loti’den almıştır. İstanbul’un bu taraflarında oldukça uzun zaman geçiren Pierre Loti’nin bölgeye adının verilmesi 19. yüzyıl sonrası gerçekleşmiştir. En kaliteli kahvaltı mekanları arasında yer alan Pierre Loti’de lezzetli kahvelerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Taksim Meydanı’nda Yürüyüş

İstanbul’un en değerli meydanları arasında yer alan Taksim Meydanı, gezip görebileceğiniz pek çok güzelliği içerisinde barındırır. Turistik açıdan da oldukça değerli olan Taksim Meydanı, eğlence mekanlarıyla dikkat çeker. Aktivite sayısının bir hayli fazla olması bu bölgede yapabileceklerinizin neredeyse sınırsız hale gelmesini sağlar.

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