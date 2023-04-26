İstanbul’a Nasıl Ve Ne İçin İhanet Ettiler ?

İŞTE ÇEVREYE DUYARLI GAZETECİ YAZAR HSÜEYİN ÇETİNER BU KONUYA NEŞTER VUTUYOR …

Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra ahbap çavuş ilişikleri kapsamında verilen imarları eleştiren gazeteci yazar Hüseyin Çetiner özellikle Ataköy sahilini mahveden ve Kıyı kanununa muhalefet edilerek imar izni verilen Kuzu İnşaat A.Ş. nin “SEA PEARL” Deniz incisi manasına gelen isim ile yaptığı proje ile alakalı sayısız habere imza attı.

Çetiner, İstanbul Mimarlar odası başta olmak üzere uzmanlardan görüş alarak yaptığı manşet haberler ve makaleler ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını yazdı.

Hüseyin Çetiner’in yaptığı haklı haberlerden dolayı hakkında bu şirket başta olmak üzere sayısız davalar açıldı.

TÜRKİYE’DE Onurlu ve dürüst yargıçlar olduğu için belgeli ve doğru haberler yapan İstanbul Times Gazetesi, Çetiner Radyo Tv.Gazetecilik Yayıncılık San.Tic. A.Ş.ve Hüseyin Çetiner hakkında akla hayale gelmeyen şekilde açılan yüzlerce davadan berat aldık.

ÇETİNER NELER SÖYLEDİ ;

“Son 20 yılda İstanbul’da 2000 yıldır 3 imparatorluğun ve 85 yıllık cumhuriyet hükümetlerinin 25 cent’e muhtaç oldukları dönemde bile imar’a açıp gelir elde etmeyi düşünmedikleri halde ne yazık ki son 20 yılda Bakırköy sahili, Zeytinburnu sahili ve çevresi,Basın ekspres yolu taşkın alanları,Esenyurt Haramidere Başta olmak üzere ahbap çavuş ilişkilerine göre imar izni verilen sayısız yapı var.

Marmara depreminin kapıda olduğu bu günlerde İstanbul halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yüzlerce proje ve cafcaflı isimler ile çok pahalı siteler ve yapılan deprem bölgesinde olduğu gibi CENNETEN bir köşe sloganları ile reklamı yapılıp satılan ancak yüzlerce kişiye mezar olan yapıların kat be kat daha fazlasının son 20 yılda İstanbul’da yapıldığını biliyorum.

Burada sadece çok yakında başlatacağımız bir yazı dizisinin önsözü olabilecek bir kaç kelime ettim. Bu konu ile alakalı asıl sözlerimizi yazı dizimizde söyleyeceğiz.

ÇOK SES GETİRECEK YAZI DİZİMİZ ÇOK YAKINDA YAYIN MECRALARIMIZDA OLACAK

2009 EYLÜL AYINDA İSTANBUL'DA YAŞANAN, ÖZELLİKLE İKİTETLİ TIR GARAJI CİVARINDA BİR ÇOK KİŞİNİN HAYATINI KABETTİĞİ SEL FELAKETİNDEN BU YANA Çok önem verdiğimiz, ahbap çavuş ilişkisi çerçevesinde ver gülüm al gülüm ilkesi gereği DERE YATAKLARINA, SAHİLLERE ,İLÇE GİRİŞLERİNE,YOL KAVŞAKLARINA,KIYI KANUNUNA Muhalefet edilerek ÖZETLE Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 2000 yıldır imar verilmeyen BAZI YERLERE:

ZEYTİNBURNU,BAKIRKÖY,BAHÇELİEVLER,ESENYURT,KÜÇÜKÇEKMECE,BEYLİKDÜZÜ,BÜYÜKÇEKMECE,BAYRAMPAŞA ,ESENLER, BAŞAKŞEHİR Başta olmak üzere özetle İstanbul'un 39 ilçesinde son 20 yılda İMAR İZNİ VERİLEN "İSTANBUL'UN UCUBE YAPILARI VE KİBİR KULESİ" Adını verdiğim yapılar ile İstanbul'a nasıl ihanet edildiğini yapıların önünde yapacağımız ÇEKİMLER İLE BİZ MEDYA olarak üzerimize düşeni yapacağız...

BEKLEYİN ÇOK YAKINDA :

İstanbul Times Gazetesi

www.istanbultimes.com.tr

www.insaatemlakdunyasi.com

www.zeytinburnutimes.com

www.basakeehirtimes.com

www.sariyerhabergazeteci.com

İstanbul Times Tv YouTube de yayında olacak...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)