banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.164,96
ALTIN
1.017,60
DOLAR
18,19
STERLİN
21,30
EURO
18,18
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz Sürüyor
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz...
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Son Dakika
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu...
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım (Dosya Haberle Karşınızda Olacak)
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım Dosya...
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...

İstanbul Yürünebilir Bir Kent Olacak

İBB Yaya Erişimi Şefliği ve WRI Türkiye’nin iş birliği ile “İstanbul’a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu” projesi kapsamında ortak yürünebilirlik manifestosu hazırlandı. Manifestoda, “Yürünebilir, yaşanabilir İstanbul, el birliğiyle planlanacak. Herkes için erişilebilir, engelsiz ve sürdürülebilir olacak” ifadelerine yer verildi. Proje, belediye, STK ve özel sektör temsilcilerinin yaya ulaşımıyla ilgili karar verme süreçlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02
İstanbul Yürünebilir Bir Kent Olacak
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Yaya Erişimi Şefliği ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in birlikte hayata geçirdiği İstanbul'a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Yürünebilirlik alanında birlikte çalışan belediye, STK ve özel sektörün, yaşanan sorun, ihtiyaç ve yaklaşımlarını daha iyi anlamalarını sağlayan proje kapsamında ortak bir “yürünebilirlik” manifestosu hazırlandı.

KATILIMCI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLDÜ

Proje hazırlıkları, İstanbul’daki paydaşların dahil olduğu katılımcı bir süreçle yürütüldü. Proje kapsamında kentsel alan kullanımında ve kent içi ulaşımda payı olan belediye birimleri, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan üç grupla toplantılar yapıldı. Yapılan çalıştaylarda paydaşlar fikirlerini paylaştı. Toplam altı aylık bir proje olan İstanbul'a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu MATRA (Sosyal Dönüşüm) Fonu’nun desteği ile hayata geçirildi.

“YAYA ULAŞIMI DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ OLACAK”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Bir kenti yürünebilir hale getirmek için, bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşların, belediye birimlerinin, sivil toplumun ve özel sektörün sinerjisi önemlidir. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak WRI Türkiye ile birlikte imza attığımız altı aylık bu projede de yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için, hepsi yürünebilirlik alanında doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan, belediye, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri yer alıyor” dedi.

MANİFESTO PAYDAŞLARLA HAZIRLANDI”

Proje ortaklarından WRI Türkiye Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Kıdemli Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş ise şöyle konuştu:

“Üç manifesto arasından, tüm paydaşların katılımıyla yapılan oylamada, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin belediye için hazırladığı manifesto seçildi. Katılımcıların bu metne yaptıkları eklemelerle ortak bir manifesto oluşturuldu. Ayrıca seçilen manifesto doğrultusunda, sosyal medya mecralarında paylaşılmak ve yürünebilirlik konusunda farkındalık yaratmak üzere bir iletişim kampanyası da tasarlandı.”

WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER HAKKINDA

Daha önce EMBARQ Türkiye olarak da bilinen WRI Türkiye, World Resources Institute (WRI) altında sürdürülebilir şehirler konusunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsüdür. ABD, Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika ve Türkiye ofisleriyle hizmet vermekte olan WRI, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte uygulamaya koymaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.wrisehirler.org

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'nin Eli Gençlerin Üzerinde
İBB'nin Eli Gençlerin Üzerinde
Altyapı Çalışması Felaketi Önledi
Altyapı Çalışması Felaketi Önledi
100.Yıla Özel Senfonik Gece
100.Yıla Özel Senfonik Gece
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı Tamamlanıyor
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı Tamamlanıyor
Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Ödül aldı
Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Ödül aldı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169