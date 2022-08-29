İstanbul Yürünebilir Bir Kent Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Yaya Erişimi Şefliği ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in birlikte hayata geçirdiği İstanbul'a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Yürünebilirlik alanında birlikte çalışan belediye, STK ve özel sektörün, yaşanan sorun, ihtiyaç ve yaklaşımlarını daha iyi anlamalarını sağlayan proje kapsamında ortak bir “yürünebilirlik” manifestosu hazırlandı.

KATILIMCI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLDÜ

Proje hazırlıkları, İstanbul’daki paydaşların dahil olduğu katılımcı bir süreçle yürütüldü. Proje kapsamında kentsel alan kullanımında ve kent içi ulaşımda payı olan belediye birimleri, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan üç grupla toplantılar yapıldı. Yapılan çalıştaylarda paydaşlar fikirlerini paylaştı. Toplam altı aylık bir proje olan İstanbul'a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu MATRA (Sosyal Dönüşüm) Fonu’nun desteği ile hayata geçirildi.

“YAYA ULAŞIMI DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ OLACAK”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Bir kenti yürünebilir hale getirmek için, bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşların, belediye birimlerinin, sivil toplumun ve özel sektörün sinerjisi önemlidir. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak WRI Türkiye ile birlikte imza attığımız altı aylık bu projede de yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için, hepsi yürünebilirlik alanında doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan, belediye, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri yer alıyor” dedi.

“MANİFESTO PAYDAŞLARLA HAZIRLANDI”

Proje ortaklarından WRI Türkiye Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Kıdemli Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş ise şöyle konuştu:

“Üç manifesto arasından, tüm paydaşların katılımıyla yapılan oylamada, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin belediye için hazırladığı manifesto seçildi. Katılımcıların bu metne yaptıkları eklemelerle ortak bir manifesto oluşturuldu. Ayrıca seçilen manifesto doğrultusunda, sosyal medya mecralarında paylaşılmak ve yürünebilirlik konusunda farkındalık yaratmak üzere bir iletişim kampanyası da tasarlandı.”

WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER HAKKINDA

Daha önce EMBARQ Türkiye olarak da bilinen WRI Türkiye, World Resources Institute (WRI) altında sürdürülebilir şehirler konusunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsüdür. ABD, Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika ve Türkiye ofisleriyle hizmet vermekte olan WRI, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte uygulamaya koymaktadır.

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