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İstanbul Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor

Meteoroloji ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceği de tahmin ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ocak 2021 Cuma 17:43
İstanbul Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
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İstanbul’da yağışlar son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına geriledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sistemin etkisi ile Lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün beklenen fırtınanın ardından Cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı belirtiliyor.

Yağışların Pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

OCAK ORTASINDA KIŞ KENDİSİNİ HİSSİTTRİECEK

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C’ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor.

Kaynak:İstanbul Times HaberAjansı (İTHA)

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