İstanbul Ve Atina Arasında “İyi Niyet Protokolü ” İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’i ağırladı. İmamoğlu ve Bakoyannis, sabah saatlerinde ilk olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Her iki başkanı makamında ağırlayan Bartholomeos, “Sizi, meslektaşınızla beraber patrikhanemizde görmekten son derece mutluyuz. Zatıalinizi senelerden beri tanıyoruz, seviyoruz, icraatınızı takdir ediyoruz. Meslektaşınızla beraber kurduğunuz dostluk köprüsünün üstünden hepimiz geçmek istiyoruz. İnşallah, bu ziyaretiniz her iki ülkenin, her iki halkın, her iki şehrin istikbalde daha sık, daha dostane ilişkiler içinde yaşamalarına büyük bir katkı sağlar. Sizlere müteşekkiriz, her şey için, yardımlarınız için” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner - SARAÇHANE – SÜLEYMANİYE – SULTANAHMET – ÇATLADIKAPI – HALİÇ - DOLAPDERE / İSTANBUL

“İKİ ÜLKE ARASINDA HER ŞEY GÜZEL OLACAK”

“Atina Belediye Başkanı’mız, değerli dostum Kostas’ı burada ağırlamaktan büyük onur duyuyorum” diyen İmamoğlu da “Güne, Patrik hazretlerinin ev sahipliğinde başlamanın onurunu yaşıyorum. İnşallah bugün, çok keyifli bir İstanbul-Atina günü yaşayacağız. Kendisiyle, İstanbul’un güzel yerlerini -muhtemelen gezmiştir ama- beraber gezmenin keyfini yaşayacağız. İstanbul ve Atina arasındaki, Patrik hazretlerinin de bahsetmiş olduğu, o içi iyi duygularla dolu barış köprüsünü kurmanın tarihini sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz birlikte. Bu, bizim için büyük bir keyif. İstanbul gibi bir kadim kentin, Atina’yla olan binlerce yıllık tarihi birlikteliğinin, bölgesel sorumluluğunun, her türlü sorumluluğunun her iki şehir arasında yaşanacağına eminim. Umuyorum güzel bir gün olacak, güzel bir başlangıç olacak. Umuyorum ki, bundan sonra Atina ve İstanbul ilişkileriyle, her iki ülke arasında ve her iki ülkenin halkları arasında da her şey güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Bakoyannis de konuşmasında, oluşturulacak ortak diyalog ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DOSTLUK KÖPRÜSÜ İMZASI

İmamoğlu, Bakoyannis’i öğleden sonra da Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Bir süre baş başa görüşen iki başkan, daha sonra İstanbul ve Atina şehirleri arasında “iyi niyet protokülü”nü imzalamak için basın mensuplarının karşısına geçti. İstanbul ve Atina arasında kıymetli bir dostluk köprüsü kurmak için bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, “Atina ve İstanbul Belediye Başkanları olarak ortak çalışma alanlarımızı geliştirip, özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak, gerekirse diğer belediyelere de örnekler ortaya koymak ve geliştirme çabası içinde olacağız” dedi.

İMAMOĞLU: “DİYALOG VE DOSTLUĞUN KAYBEDENİ OLMAZ”

Diyalog ve dostluğun kaybedeni olmayacağını kaydeden İmamoğlu, “Ortak akıldan ve demokrasinin iyi uygulamalarından herkes kazanır. Atina ve İstanbul olarak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ortak paydalarımız, inanın ki ayrılıklarımızdan kat be kat daha fazladır. Bu vesileyle Türkiye ve Yunanistan arasında, bu hafta Atina’da son toplantısı gerçekleşen ‘Türkiye-Yunanistan Doğrudan Diyalog Süreci”nin yeniden başlamasından duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim. Eminim ki dostum Kostas da benim gibi düşünür. Ülkelerimiz arasındaki doğrudan görüşmelerin başlaması da hepimizi mutlu etmiştir” diye konuştu.

ATATÜRK VE VENİZELOS ÖRNEĞİNİ VERDİ

“Tarihsel olarak Türkiye ve Yunanistan, sorunlarını büyütmek yerine diyalog ve dayanışma içinde oldukları dönemlerde karşılıklı her türlü fayda sağlamışlardır” diyen İmamoğlu, “Hem ekonomik hem de stratejik anlamda bu fayda, aynı zamanda yakın coğrafyaya, özellikle Avrupa’ya da moral vermiştir. Şunu unutmamalıyız: Türkiye Avrupa’nın bir parçasıdır. Avrupa da Türkiye’nin bir parçasıdır. Bizler için de toplum için de Türkiye’nin stratejik hedefi, kesinlikle budur. Burada en önemli stratejik bölgenin, lokomotifin İstanbul olduğunun farkındayız” ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk ile Venizelos arasındaki dostluk ve dayanışmanın bugünler için örnek olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu, dünya tarihinde çok özel bir tavır, çok özel bir iş birliği dönemidir. Yaşanan acılardan ders çıkaran iki lider, iki ülke arasında barış ve kardeşliği sağlamak için büyük liderlik göstermiştir. Aslında bizim üzerinde düşüneceğimiz ve faydalanacağımız değerli bir mirastır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesinin de burada bize ışık tutan ve bizim her türlü yurt dışı ilişkisinde en önemli prensibimiz olduğunu tekrar belirtmek isterim. Değerli dostum Kostas’ın, İstanbul’da, bizlerle beraber olması, bu güzel başlangıcı birlikte yapmamız, gerçekten beni çok mutlu etmiştir. Dostum Kostas ile bunu kutlar, ikinci adımını da atacağımızı ifade etmek isterim. İki şehir arasındaki iş birliklerini, daha somut olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız.”

BAKOYANNİS: “İLERİYE DÖNÜK DOSTLUĞUMUZUN TEMELİNİ ATTIK”

İmamoğlu’nun ardından konuşan Bakoyannis de sözlerine, “Öncelikle Ekrem Başkan’a, dostuma daveti için ve burada kurulan köprü adına teşekkür etmek istiyorum” diye başladı. İmamoğlu ile aralarında gerçekçi bir konuşma geçtiğini aktaran Bakoyannis, “İleriye dönük dostluğumuzun temelini attık. Türkiye ve Yunanistan, coğrafi olarak zaten yakın bir konumda. İki ülke insanın ne kadar ayrıştırıcı konular varsa, bir o kadar da birleştirici konular vardır. İki halk ne zaman isterse, o zaman devletler de uygulayabilir. Bu uygulamada karşılıklı anlaşıyoruz. Şehirlerin ortak noktaları, birleştirici olmalarıdır. Tabii ki biz, dış politika uygulamıyoruz. Aynı zamanda karşılıklı görüşmelerimiz oluyor. Bizim arzumuz; çalışıp, iş birliği yapmak, ki kurulacak olan iletişim ve dostluk köprüsünün temelleri sağlam olsun. Belki bu yolculuk uzun olabilir, zor da olabilir. Ancak biz, gerekli önlemlerimizi almış durumdayız” ifadelerini kullandı.

BAKOYANNİS: “POLİTİKAYA KARIŞMADAN HALKIMIZA DAHA KOLAY ULAŞABİLİRİZ”

Belediyecilik anlayışlarını “insana yakın ve demokrat” sözleriyle özetleyen Bakoyannis, “Biz, belediyeler olarak, halkın neleri arzu ettiğini daha kolay iletebiliriz, İstanbul’daki ve Atina’daki istekleri gündeme getirebiliriz. İkimiz de huzur, güven ve barış için; gelecek, çalışma ve daha iyi bir yaşam için vaatte bulunuyoruz. Çünkü biz, hiç politikaya karışmadan halkımıza daha kolay ulaşabiliriz. Maalesef bu konular iki ülke arasında dönem dönem sıkıntılara uğramıştır, başka kişilerin amaçları uğruna. Özellikle sağlık, iklim değişikliği, bilgi işlem ve toplu taşıma anlamında iş birliği için fikir alışverişi yaptık. Bu güç, iki şehir arasında da mevcut. Tarihi şehirlerimizin ikisi de yaralı olarak pandemiden çıkmaktalar. İkimizin de hedefi, iki şehri ayakta tutabilmek ve tekrar dünyanın parlayan yıldızları olmaları. Bu konuda iş birliği halinde çalışacağımızı temenni ettik, yakın ve daimi ilişkilerin devam etmesi adına” şeklinde konuştu.

BAKOYANNİS: “ARTIK YENİ BİR GELECEK VAR”

“Atinalılar, her zaman İstanbul’u ziyaret edecekler” diyen Bakoyannis, konuşmasını, “Boğaz’ı, Bizans surlarını, Fener’i… Ve İstanbul’da yaşayanlar, Atina’da Akropolis’i ziyaret edip, müzeleri, ören yerlerini ziyaret edebilecekler. İki şehrin bu konuda uzlaşı içinde olması, bizim için çok önemli. Çünkü, artık yeni bir gelecek var. Yaşam değişmekte. Sevgili dostum Ekrem, bugün çok önemli bir adım attık. Büyük yolculuklar, böyle başlar. Bir sonraki, Atina’da olsun. Bizi burada misafir ettiğiniz gibi, aynı şekilde sizi orada ağırlamaktan memnuniyet duyarım” sözleriyle tamamladı. Her iki Başkan, konuşmaların ardından İstanbul ve Atina arasındaki “iyi niyet protokülü”nü imzaladı.

İSTANBUL’UN SEMBOL MEKANLARINI GEZDİLER

İmamoğlu, imza töreninin ardından Bakoyannis’e, aralarında Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı gibi İstanbul’un sembol tarihi mekanlarını, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın rehberliğinde gezdirdi. Haliç manzarasını tekneyle deneyimleyen İmamoğlu ve Bakoyannis’in son durağı, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un hayal gücünü zorlayan “Makine Hatırları: Uzay” sergisi oldu.