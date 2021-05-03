banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1407
ALTIN
474.614
DOLAR
8.3003
STERLİN
11.5036
EURO
10.0015
İstanbul'un Yerel Yönetimleri Kapanma Sürecindeki Hizmetleri Konuştu
Son Dakika
İstanbul'un Yerel Yönetimleri Kapanma Sürecindeki...
11 Yıldır Devam Eden Fotoğraf Yarışmasının Başvuruları Başladı
11 Yıldır Devam Eden Fotoğraf...
İngiltere’de Yaz Okulu Eğitimi Avantajları
İngiltere’de Yaz Okulu Eğitimi Avantajları
İBB Atları Belediye, STK Ve Üniversitelere Teslim Etti...
Son Dakika
İBB Atları Belediye, STK Ve...

İstanbul'un Yerel Yönetimleri Kapanma Sürecindeki Hizmetleri Konuştu

İBB ile ilçe belediyeleri, 17 günlük kapanma sürecindeki yatırım ve hizmetlere yönelik koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul’da tam kapanma sürecinde belediyelerin eliyle yürütülen yatırım ve hizmetlerin koordine edilmesi görüşüldü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, bu süreyi birçok altyapı ve üstyapı sorununu çözecek şekilde planladıklarını belirtti. İlçe belediyeleri ise; sosyal yardımlar, asfaltlama çalışmaları, vektörlerle mücadele ve sokak hayvanlarının bakımı konularında talep ve önerilerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:18
İstanbul'un Yerel Yönetimleri Kapanma Sürecindeki Hizmetleri Konuştu
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında online olarak gerçekleştirilen toplantıya; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile 27 ilçenin başkan yardımcısı katıldı. Toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Orhan Demir, Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı ve Mahir Polat ile İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban da hazır bulundu.

İBB Genel Sekteri Can Akın Çağlar, ülke olarak olağanüstü koşullarda hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ve siyasetin ötesinde kamusal sorumluluk ile çalıştıklarını belirterek, “Bu 17 günlük tam kapanma sürecini, İstanbul’un altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümü için bir fırsat olarak gördük. Çalışamayan ailelere yönelik sosyal yardımlarımızı da bu günlerde olabildiğinde artırıyoruz. Şehrimizdeki hizmetlerin ve yardımların, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütülebilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

İstanbul trafiğinin hareketli olduğu zamanlarda girilemeyen alanlardaki altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için ciddi bir planlama yaparak uygulamaya koyduklarını belirten Can Akın Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimler olarak bu şehrin sorunlarını hep birlikte hissediyoruz ve yükleniyoruz. Bu süreçte hizmetlerin daha hızla yapılabilmesi ve sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde dağıtılabilmesi için işbirliği yapmamız büyük önem taşıyor. İBB olarak, ilçe belediyelerinden her alanda gelen talep ve önerileri hassasiyetle takip ederek, sorunları birlikte çözmek için büyük gayret sarf edeceğiz.”

Toplantıda söz alan ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları da İBB’den yol genişletme, asfaltlama çalışmaları, vektörlerle mücadele, sokak hayvanlarının bakımı ile soysal yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması konusunda talep ve önerilerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ise, TÜYAP üstgeçidi yenileme ve yol genişletme çalışması, Eyüpsultan Silahtarağa ve Sancaktepe Ebubekir Caddesi gibi birçok yol çalışmasını hızlandırdıklarını belirterek, “İSKİ, Fen İşleri ve Yol Bakım daire başkanlıklarımızın da birçok alanda altyapı çalışmaları yürüyor. Ulaşım yatırımları çok ciddi maliyetler ve bilgilendirmeler gerektiriyor. İlçelerimizin bizden taleplerini aldık ve hepsini planladık. Projelerin imalatlarını önem sırasına göre gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bütün talepleri not aldıklarını ve birlikte çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da veri paylaşımı ve hizmetlerin koordinasyon içinde dağıtılması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak bir yazılım çalışması başlattığını söyledi. İBB tarafından geliştirilecek bir dijital uygulamayla sosyal yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması için de çalışma başlatacaklarını aktaran Arslan; üniversitelerle oluşturdukları bilim kurulunun diğer canlılara zarar vermeden sivrisineklerle mücadele konusunda biyolojik etki çalışması yürüttüğünü söyledi.

İBB’nin, 6 bin sokak ile 350 tiyatrocuyu 17 milyonluk bir kaynakla desteklemeye başladığını hatırlatan Arslan, online etkinliklerle İstanbullulara kapanma sürecinde kültür ve sanat etkinleri sunduklarını vurguladı.

İBB’nin cenaze ve sokak hayvanlarına yönelik bakım hizmetlerinin pandemi sürecinde üçe katlandığına dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da ilçe belediyelerin bu konudaki katkılarının geliştirilebileceğini söyledi. İBB olarak her gün yüz binlerce sokak hayvanına bir ton mama dağıttıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Yazıcı, “İlçe belediyelerinden şehir dışına cenaze götürme hizmetleri ile sokak hayvanlarının bakımı konusunda kapasite artırımı rica ediyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Atları Belediye, STK Ve Üniversitelere Teslim Etti...
İBB Atları Belediye, STK Ve Üniversitelere Teslim Etti...
İstanbullular Evinde , İBB Sahada Olacak
İstanbullular Evinde , İBB Sahada Olacak
İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde Görev Değişimi
İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde Görev Değişimi
Gürer: “Tarımsal kuraklık bazı bölgelerde halen ciddi risk”
Gürer: “Tarımsal kuraklık bazı bölgelerde halen ciddi risk”
İmamoğlu'ndan Tam Kapanma Yorum : “Çok Sevindim”
İmamoğlu'ndan Tam Kapanma Yorum : “Çok Sevindim”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169