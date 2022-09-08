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İstanbul'un Uç Mahalleleri Doğal Gaza Kavuşuyor

İstanbul’un uç ilçelerindeki doğal gaz sorunu mahalle mahalle çözülüyor. İGDAŞ, 18 yıllık bekleyişi sevince çevirerek Çatalca’nın Yalıköy mahallesini doğal gaza kavuşturdu. Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Bu yılki 65 milyar liralık bütçemizin yarısına yakınını yatırımlara ayırdık” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 09:00
İstanbul'un Uç Mahalleleri Doğal Gaza Kavuşuyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çatalca’nın Yalıköy mahallesi sakinlerini daha temiz, daha konforlu bir yaşama kavuşturdu. Çatalca Yalıköy Mahallesi İlk Doğal Gaz Verme Töreni, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çatalca’ya 2004 yılında doğal gaz ulaştırılmasına rağmen, pek çok mahalleye gerekli altyapı uzun yıllar boyunca getirilmedi. İlçenin Karadeniz kıyısındaki Yalıköy mahallesinde 18 yıldır kronik bir sorun haline gelen ve çözülemeyen bu problem İGDAŞ tarafından giderildi.

BÜTÇENİN YARISI YATIRIMA

Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 3 yıl boyunca yapılan yatırım ve hizmetleri “150 Gündü 150 Proje” vizyonu çerçevesinde İstanbullularla buluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda İstanbul’daki doğal gaz ağını İstanbul’un uç noktalarına kadar genişlettiklerini belirten Çağlar, İGDAŞ bünyesindeki binlerce emekçinin, kilometrelerce yolu kat ederek doğal gazı her eve ulaştırmak için gece gündüz çalıştığına dikkat çekti.

Yeşil, adil ve yaratıcı bir kent yapmayı hayal ettikleri İstanbul’un her köşesine eşit hizmet verebilmek için 86 bin İBB çalışanıyla geceli gündüzlü çalıştıklarını ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:

“İstanbul yatırımlarla güçleniyor. Bu yılki 65 milyar liralık bütçemizin yarısına yakınını yatırımlara ayırdık. En önemli sorun olan ulaşım meselesini çözmek için yatırım bütçemizin de yarısını raylı sistemlere ayırıyoruz. 10 milyar lirayı da kentin her köşesindeki altyapı yatırımlarına ayırıyoruz. Yıllardır ihmal edilen deniz ulaşımını geliştirmek yolunda ciddi çaba sarf ediyoruz. Sosyal yatırımlar alanında çocukların ve gençlerin gelişimi için İBB tarihinde ilk defa kreşler ve yurtlar inşa ediyoruz” diye konuştu.

12 KM UZAKTAN HAT ÇEKİLDİ

Çatalca’nın Yalıköy mahallesini temiz ve konforlu enerjiye kavuşturmak için kâr amacı güdülmedi ve hiçbir yatırım masrafından kaçınılmadı. Mahalleye 12 km mesafe uzaklıktaki Karacaköy‘den imalat yapılarak doğal gaz hattı çekildi. Orman sayılan alanda kalan proje güzergahı için gerekli izinler alındı.

Bölgede 30 km PE hat, 500 adet servis kutusu montajı ve beş noktada yapılan yatay sondajlar ile dere geçişleri tamamlanarak gaz verildi. Böylece, günümüzün en temel ihtiyaçlardan biri haline gelen ısınma ve sıcak su sıkıntıları giderildi. Bunun yanında kömür kullanımı azalacağından daha temiz ve konforlu bir yaşam sağlandı. Projenin kullanıcı sayısı 1.100 hane olarak belirlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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