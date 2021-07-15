 İstanbul'un Plajları Sporla Hareketleniyor

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılarak devam eden açık alan eğitim, doğa kampı ve spor renklerken, plajlar da sporla hareket. Serinlemek için plajlara gelen vatandaşlar İBB Gençlik ve Spor İstanbul aracılığıyla spor eğitimiyle ile zevkli yaşlanıyor.

Spor tasarımı, alan kurulumları İBB İşletmeler Müdürlüğü tarafından yapılan plajlarda gerçekleştiriliyor. 5 Haziran'da etkinliklerde Arnavutköy'deki Karaburun ve Yeniköy plajları, Bakırköy Florya L Motel Plajı ve Güneşlerinde, Çatalca Yalıköy Plajı, Sarıyer Kısırkaya ve Caddebostan (1-2-3) plaj yapılıyor.

Pazartesi ve salı günü haftanın beş 11.00 ve 18.00 saatleri arasında olaylar; plaj voleybolu, plaj tenisi, futbol sahasında parkuru ve badminton yapılıyor. Plajlardaki çocuklardan küçük bir spora gitmek için gün; plaj kova seti, oyuncak, voleybol-futbol antrenman topları ve badminton setleri veriliyor.

Yaz boyunca spor etkinliklerinin yapılacağı plaj sayısı 11’e çıkacak ve İBB’nin plaj spor etkinlikleri 15 Eylül’e kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)