banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1367.25
ALTIN
501.78
DOLAR
8.5626
STERLİN
11.8942
EURO
10.1450
Unutmadık... Unutmayacağız!...
Son Dakika
Unutmadık... Unutmayacağız!...
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”
Son Dakika
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet...
BABACAN: ‘Kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız’
BABACAN: ‘Kötü yönetimi tarihin tozlu...
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu

 İstanbul'un Plajları Sporla Hareketleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da İstanbulluları plajlarda sporla buluşturuyor. 5 Haziran'dan itibaren haftanın beş günü farklı spor plajları düzenleniyor. 9 plajda, 6 branşta yapılacak etkinlikler. 11 plajda devam edecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 13:11
 İstanbul'un Plajları Sporla Hareketleniyor
banner171

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılarak devam eden açık alan eğitim, doğa kampı ve spor renklerken, plajlar da sporla hareket. Serinlemek için plajlara gelen vatandaşlar İBB Gençlik ve Spor İstanbul aracılığıyla spor eğitimiyle ile zevkli yaşlanıyor. 

Spor tasarımı, alan kurulumları İBB İşletmeler Müdürlüğü tarafından yapılan plajlarda gerçekleştiriliyor. 5 Haziran'da etkinliklerde Arnavutköy'deki Karaburun ve Yeniköy plajları, Bakırköy Florya L Motel Plajı ve Güneşlerinde, Çatalca Yalıköy Plajı, Sarıyer Kısırkaya ve Caddebostan (1-2-3) plaj yapılıyor. 

Pazartesi ve salı günü haftanın beş 11.00 ve 18.00 saatleri arasında olaylar; plaj voleybolu, plaj tenisi, futbol sahasında parkuru ve badminton yapılıyor. Plajlardaki çocuklardan küçük bir spora gitmek için gün; plaj kova seti, oyuncak, voleybol-futbol antrenman topları ve badminton setleri veriliyor. 

Yaz boyunca spor etkinliklerinin yapılacağı plaj sayısı 11’e çıkacak ve İBB’nin plaj spor etkinlikleri 15 Eylül’e kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı Anneden Babacan'a Genç İşsizliği İsyanı
Maraşlı Anneden Babacan'a Genç İşsizliği İsyanı
Kurban satış ve kesiminde bu uyarılara kulak verin!
Kurban satış ve kesiminde bu uyarılara kulak verin!
Antalya’da Kerkük Katliamı’nın 62. yıl dönümünde anma töreni
Antalya’da Kerkük Katliamı’nın 62. yıl dönümünde anma töreni
Hüseyin Baş: Bir Gecede Tarih Yazan Bir Millet
Hüseyin Baş: Bir Gecede Tarih Yazan Bir Millet
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169