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İstanbul'un Park, Salon ve Ekranlarında Perdeler Açılıyor

Salgın döneminde zor günler yaşayan özel tiyatrolar, İBB’nin “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesiyle yeniden seyircisiyle buluşuyor. İstanbullular özledikleri sanatçı, oyun ve performanslarla hasret gideriyor. Alkış seslerinin yeniden yükseleceği projeyle 129’u yetişkin, 101’i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak tiyatro seyircisiyle buluşacak. Özel tiyatro emekçilerine de önemli destekler sağlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 09:23
İstanbul'un Park, Salon ve Ekranlarında Perdeler Açılıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi çerçevesinde, uzun zamandır sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçıları seyircisi ile buluşuyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek organizasyonlar ile Temmuz ve Ağustos aylarında 129’u yetişkin, 101’i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak tiyatro seyircisiyle buluşacak Oyunlar kentin açık alanları ve İBB Kültür Merkezleri’nde sahnelenecek. Bir bölümü de dijital yayınlar ile izlenebilecek.

Proje kapsamında; 3-4 Temmuz’da Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda, 10-11 Temmuz’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 19.00 ve 21.30’da olmak üzere iki farklı oyun sahnelenecek. 

İstanbul’un iki yakasında yer alan, on farklı İBB Kültür Merkezi’nde 10-11 Temmuz’da başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz’da yeniden başlayıp 22 Ağustos’a kadar hafta sonları devam edecek.

Tiyatroseverler, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün iki farklı oyun olmak üzere toplamda 22 yayın, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.

Son Güncelleme: 01.07.2021 09:29
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