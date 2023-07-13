banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
6.368,35
ALTIN
1.640,17
DOLAR
26,04
STERLİN
34,37
EURO
29,27
İstanbul'un İlk Kadın Denetim Amirleri Görev Başında
Son Dakika
İstanbul'un İlk Kadın Denetim Amirleri...
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi kolunu alamıyor”
Son Dakika
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi...
Yıldızların Altında Sinema Keyfi
Son Dakika
Yıldızların Altında Sinema Keyfi
“Avcılar Modeli” Üst Üste İkinci Defa Birleşmiş Milletler’de
Son Dakika
“Avcılar Modeli” Üst Üste İkinci...

İstanbul'un İlk Kadın Denetim Amirleri Görev Başında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, kadın istihdamı için yeni bir adım daha attı. Peronların düzen ve kontrolünden sorumlu olarak “Kadın Saha Denetim Amirleri” göreve başladı. İETT’de seferler artık ilk kez kadınların amirliğinde ilerleyecek

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2023 Perşembe 19:53
İstanbul'un İlk Kadın Denetim Amirleri Görev Başında
banner171

Her gün yaklaşık 3,5 milyon, yılda ise 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiren İBB'nin 152 yıllık köklü kuruluşu İETT’de seferler artık kadınların amirliğinde ilerleyecek.

Tamamı üniversite mezunlarından oluşan 6 kadın saha denetim amiri; peronlarda otobüslerin düzenlerinin sağlanması ve sefere çıkmaları, gerek araçların gerekse şoförlerin kontrollerinin yapılması, peronlarda yolculardan gelecek soru ve taleplerin karşılanması gibi görevlerden sorumlu olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

TÜM EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Şimdilik Bakırköy, Eminönü, Şişli ve Arnavutköy’de göreve başlayan 6 kadın saha denetim amiri; İETT’nin Filo Takip Merkezi, Haber Komuta Merkezi, sahadaki garaj ve peronları ile otobüslerde gerçekleştirilen kurum içi eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra göreve başladı.

İETT; kadın otobüs şoförü, kadın vatman, kadın güvenlik görevlisi, kadın garaj amiri ve kadın saha denetim amiri gibi alanlarda personel sayısını artırmayı ve İstanbul’da kadın istihdamı oranını daha da yukarı çekmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın kısa süre içerisinde birçok ilçede yaygınlaşması hedefleniyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'den Kavurucu Çöl Sıcaklarına Dikkat Uyarısı Geldi !
İBB'den Kavurucu Çöl Sıcaklarına Dikkat Uyarısı Geldi !
Valorant Hesap Nereden Alınır?
Valorant Hesap Nereden Alınır?
İstanbul'da Şiddetli Yağışa Dikkat
İstanbul'da Şiddetli Yağışa Dikkat
Harley Davidson Tutkunlarına Özel Orijinal ve Lisanslı Ürünler
Harley Davidson Tutkunlarına Özel Orijinal ve Lisanslı Ürünler
Yazın Serin Yüzü: Havuz Malzemeleri
Yazın Serin Yüzü: Havuz Malzemeleri

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169