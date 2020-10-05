İstanbul'un Düşmandan Kurtuluşu Gün Boyu Kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un 97. kurtuluş yılı dönümünü, bilgi ile eğlenceyi kaynaştırarak kutlayacak. Bu etkinliklerden Gülhane Parkı’nda yapılacak olanında açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirecek. Açılış konuşmasının ardından, bando gösterileri ve Kral Şakir Show sergilenecek. Etkinlik, İBB Şehir Tiyatroları’nın “İşgal” adlı oyunu ve moderatörlüğünü Sinan Meydan’ın yaptığı “İşgalden Kurtuluşa” konulu panel ile devam edecek.

ALAN ETKİNLİKLERİ

İBB- Kurtuluş etkinliklernini alan etkinlikleriyle de destekleyecek. Alan etkinliklerinde; Eğlenceli Bilim Atölyesi, Kil Atölyesi, Ressam Robot Atölyesi, 3D Kalem ile Üretim Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, Çiçek Dikim Atölyesi, Çim Atölyesi ve Maske Boyama Atölyesi ziyaretçilerin katılımına açık olacak. Ayrıca atölyelerin yapıldığı alanlarda farklı gösteriler, yarışmalar ve oyunlarla, Milli Mücadele ve bağımsızlık ruhu ziyaretçilere doyasıya yaşatılacak. Etkinlikler gün boyu sürecek.

KURTULUŞA GİDEN SÜREÇ

1. Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla 13 Kasım 1918’de İstanbul, İtilaf Kuvvetleri tarafından fiilen işgal edildi. 16 Mart 1920’de bu işgali resmiyete taşıyan İtilaf Kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasıyla Anadolu’da olduğu gibi İstanbul’u da terk etti. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması’nın ardından işgal kuvvetleri 2 Ekim’de şehirden ayrıldı. 6 Ekim’de ise Türk ordusu, İstanbul’a girdi. Beş yıllık esaret hayatı yaşayan İstanbul’un tekrar özgürlüğüne kavuştuğu 6 Ekim, o günden bu yana İstanbul’un Kurtuluş Bayramı olarak kutlanıyor.

PROGRAM BİLGİSİ

Tarih: 6 Ekim 2020 Salı

Saat: 12.00 – 19.00

Yer: Gülhane Parkı

SUNUCU

Program Akışı

12.00 Etkinlik Başlangıcı

12.10 Açılış Konuşması

12.20 Kırmızı Beyaz Bando (20 dk.)

12.45 MC ile Yarışmalar (20 dk.) (Dudak okuma ve bilgi yarışması)

13.10 Maskot Bandosu (20 dk.)

13.30 Jonglör Gösterisi (20 dk.)

14.00 Vücut Perküsyon Show (20 dk.)

14.30 Sihirbaz Gösterisi (20 dk.)

15.00 Kral Şakir Show (30 dk.)

15.35 Kırmızı Beyaz Bando (20 dk.)

16.00 İBB Şehir Tiyatroları “İşgal” adlı Oyun Gösterimi

16.30 İşgalden Kurtuluşa Konulu Panel

Moderatör: Sinan MEYDAN

Alan Etkinlikleri

•Kil Atölyesi, Resim Boyama Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, Çiçek Dikim Atölyesi, Eğlenceli Bilim Atölyesi, 3D Kalem Atölyesi, Makey Makey Atölyesi, Hijyen Atölyesi

•Tahta Bacak, Maskot Karakterler, Baloncu Palyaçolar, Pandomim Sanatçıları, Boşlukta Oturan Adam, Kanguru Bacak ve Tek Teker

•Canlı Heykeller Zaman Tüneli

•Kırmızı Beyaz Bando

•Maskot Bandosu

•Bubble Show

•Halat Çekme, Çuval ve Yumurta Taşıma Yarışmaları

•Panayır Oyunları

•El Birliği Tablosu

•Atölyeler 12.00-19.00 arası açık olacaktır.